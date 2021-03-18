Чт, 18.03.2021
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заведующий кафедрой Рижского университета имени Страдиня Гирт Бригис

Латвия готовится к массовой вакцинации: отобраны 28 поставщиков услуг

Вакцинация. Иллюстративное фото ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Национальная служба здравоохранения (NVD) отобрала 28 поставщиков услуг вакцинации, которые предоставят 142 бригады, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

На прошлой неделе NVD объявила отбор поставщиков услуг для выездной вакцинации и работы в региональных центрах вакцинации.

Ожидается, что отобранные бригады будут проводить 56 800 вакцинаций в неделю, таким образом, общий потенциал вакцинации на 1 апреля составит более 112 200 вакцинаций.

В пятерку крупнейших поставщиков услуг войдут AS Veselibas centru apvieniba с 32 бригадами, SIA Veselibas centrs 4 с 12 бригадами, SIA Ziemeļkurzemes Reģonālā slimnīca с 11 бригадами, SIA Vizuālā diagnostika с девятью бригадами и SIA Rezeknes Slimnīca с восемью бригадами.

Процесс заключения договоров и подготовка все еще продолжаются.

Министр также сообщил, что первая версия IТ-инструмента по вакцинации будет разработана до 5 апреля.

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