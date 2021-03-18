Латвия готовится к массовой вакцинации: отобраны 28 поставщиков услуг

На прошлой неделе NVD объявила отбор поставщиков услуг для выездной вакцинации и работы в региональных центрах вакцинации.

Ожидается, что отобранные бригады будут проводить 56 800 вакцинаций в неделю, таким образом, общий потенциал вакцинации на 1 апреля составит более 112 200 вакцинаций.

В пятерку крупнейших поставщиков услуг войдут AS Veselibas centru apvieniba с 32 бригадами, SIA Veselibas centrs 4 с 12 бригадами, SIA Ziemeļkurzemes Reģonālā slimnīca с 11 бригадами, SIA Vizuālā diagnostika с девятью бригадами и SIA Rezeknes Slimnīca с восемью бригадами.

Процесс заключения договоров и подготовка все еще продолжаются.