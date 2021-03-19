Прививка от Covid-19: мои побочные эффекты, откуда они и что они значат

Почему у кого-то сильные побочные эффекты, а у кого-то нет?

Профессора Полларда прививают от коронавируса. ФОТО: Getty Images

Хотя механизм воздействия вакцины на организм всегда один и тот же, сила побочных эффектов очень сильно варьируется.

Кто-то вообще ничего не заметит, кто-то может впасть в сонливость, но не настолько сильную, чтобы нельзя было работать, ну а кому-то придется пересидеть (вернее, перележать) это дело в постели.

"Джеймс, - сказал мне профессор Эндрю Поллард, возглавлявший клинические испытания вакцины AstraZeneca, - самым важным фактором в твоем случае является возраст. Чем старше человек, тем легче он переносит прививку. У тех, кому за 70, побочных эффектов практически нет вообще". Мне, кстати, за 30.

Допустим. Но почему тогда побочные эффекты разнятся у людей одного возраста? Профессор Райли считает, что в основе широкого спектра побочных эффектов лежит огромное генетическое разнообразие наших иммунных систем.

"Это значит, что чья-то иммунная система склонна нестись на всех порах и реагировать на раздражители гораздо агрессивнее. Люди, у которых, как и у тебя, побочные эффекты превращаются в реалистичное подобие гриппа, являются счастливыми обладателями организма, склонного к слишком быстрой и сильной реакции. Не исключено, что ты входишь в группу тех, у кого грипп и простуда тоже протекают особенно тяжело".

Кроме того, у иммунной системы хорошая память, и если ей ранее приходилось бороться с каким-то другим коронавирусом, то она уже знает, что делать, и стреляет сразу изо всех стволов.

Означает ли моя реакция на прививку более сильную защиту?

Центр вакцинации в соборе Солсбери ФОТО: Getty Images

Я надеялся, несколько эгоистично, что мои сильные побочные эффекты означают и более сильную, а следовательно и более полезную реакцию иммунной системы. И да, в прошлом были прецеденты, когда прослеживалась именно такая связь. Как отметил профессор Поллард: "Такие примеры есть. Например, во время эпидемии гриппа в 2009 году сильные побочные эффекты означали и более сильную иммунную реакцию".

Но вот с ковидной вакциной этот номер не проходит: есть ли у вас побочные эффекты, или нет, но все получают примерно одинаковое количество антител. Пожилые люди, для которых вакцинация проходит практически без каких бы то ни было неприятных ощущений, получают точно такую же защиту, как и те, кого прививка укладывает в постель.

Объяснить этот феномен можно, если рассмотреть, как взаимодействуют две части иммунной системы.

Первая - это, так называемый, врожденный иммунитет, способность организма обезвреживать непрошенных гостей даже в том случае, если они ему раньше не попадались. Вторая - иммунитет приобретенный, при котором наше тело сначала учится как бороться с конкретной опасностью, а потом это запоминает.