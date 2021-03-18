Тихановская призвала к международным переговорам. Пойдет ли Лукашенко навстречу?

Как отреагируют в Минске на призыв Тихановской

Относительно реализуемости предложения экс-кандидата в президенты Аркадий Мошес настроен скептически: "Рассчитывать на то, что инициатива Тихановской как-то изменит поведение режима в Минске, попросту не приходится. С чего бы это ему менять линию поведения? Допустим, люди проголосуют за переговоры, и, как шутили в старом анекдоте, теперь надо лишь уговорить другую сторону".

С Мошесом соглашается и Дрындова: "Мы абсолютно не видим готовности белорусских властей на высшем уровне к переговорам с оппозицией. Сложный вопрос - насколько отдельные люди, находясь во властной системе, готовы к каким-то переговорам, особенно учитывая атмосферу страха и репрессий".

Первым импульсом властей в Минске, конечно же, станет желание проигнорировать предложение Тихановской, убежден Йорг Форбриг. Но большое значение для их дальнейших действий будут иметь итоги голосования на платформе "Голос". Власти, безусловно, станут внимательно следить за процессом голосования, и если в нем примет участие значительное число жителей, "если это мобилизационное голосование, возможно, снова приведет к сильным протестам, это придаст вес требованию Тихановской, и властям будет труднее его игнорировать", уточняет Форбриг.

Сам Лукашенко, уверен немецкий политолог, безусловно, отвергнет предложение Тихановской: "В конце концов, он изо всех сил держится за свою власть, и на данный момент нет никаких признаков того, что он от нее откажется".

Ждать ли перемен в позиции белорусских властей?

Может ли ситуация поменяться? Это случится тогда, когда власти осознают, что у них нет другого пути к отступлению, прогнозирует Ольга Дрындова: "Давление должно быть очень сильным - и с улицы, и внешнее политическое, и экономическое. Естественно, огромную роль играет фактор России. У властей есть ощущение, что поддержка оттуда все еще есть". Пока же, по выражению эксперта из Бремена, ничто не указывает на готовность России поддержать такие переговоры. Но если они все же начнутся, то Москва, уверена Дрындова, была бы заинтересована также принять в них участие, чтобы у нее не было чувства, что будущее соседа решается без нее.

При этом Аркадий Мошес из FIIA признает в интервью DW, что в обращении Тихановской прозвучали правильные выражения, - например, о кампании гражданского неповиновения: "Но именно с нее и надо было начинать - не с протестов по воскресеньям и затишья на неделе, а с широкой кампании, когда еще были силы, задор, когда репрессии не достигли такого масштаба. Сегодня это уже немножко поздно".