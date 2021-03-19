Трагическое утро в Риге: в пожаре в жилом доме погибли три человека
Сегодня утром в Риге в результате пожара погибли три человека, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме-Бирзиня.
Сегодня утром в Риге в результате пожара погибли три человека, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме-Бирзиня.
В 5:15 возник пожар в двухэтажном жилом доме. Квартира на первом этаже горела открытым огнем. Пожарные спасли пять человек, а один эвакуировался самостоятельно.
Два человека пострадали и переданы Службе неотложной медицинской помощи. Во время тушения пожара в здании были обнаружены трое умерших. В доме горели квартира, внешняя стена и перекрытие на площади 65 квадратных метров.
По словам Даме-Бирзини, за три месяца года в пожарах погиб 41 человек. Это самое большое количество смертей от пожаров за последние годы в первые три месяца.
За сутки VUGD получила 40 вызовов, из них 14 были на пожары, в том числе два пожара прошлогодней травы и один лесной пожар.