Пт, 19.03.2021
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профессор Американского института предпринимательства Леон Арон

Трагическое утро в Риге: в пожаре в жилом доме погибли три человека

Пожарный-спасатель. Иллюстрация ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня утром в Риге в результате пожара погибли три человека, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме-Бирзиня.

В 5:15 возник пожар в двухэтажном жилом доме. Квартира на первом этаже горела открытым огнем. Пожарные спасли пять человек, а один эвакуировался самостоятельно.

Два человека пострадали и переданы Службе неотложной медицинской помощи. Во время тушения пожара в здании были обнаружены трое умерших. В доме горели квартира, внешняя стена и перекрытие на площади 65 квадратных метров.

По словам Даме-Бирзини, за три месяца года в пожарах погиб 41 человек. Это самое большое количество смертей от пожаров за последние годы в первые три месяца.

За сутки VUGD получила 40 вызовов, из них 14 были на пожары, в том числе два пожара прошлогодней травы и один лесной пожар.  

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