Фото ⟩ В зоопарках Чехии шимпанзе осваивают общение онлайн во время изоляции
Два зоопарка в Чехии установили видеосвязь на больших экранах для обитающих там шимпанзе. Об этом сообщает The Guardian.
Два зоопарка в Чехии установили видеосвязь на больших экранах для обитающих там шимпанзе. Об этом сообщает The Guardian.
Два зоопарка находятся в 150 километрах друг от друга (в Двур-Кралове-над-Лабем и Брно). Решение поставить экраны приняли, чтобы животным не было скучно в изоляции, так как пока посетители к ним не приходят (из-за сами знаете чего).
Обезьяны не слышат друг друга, однако видят и проявляют интерес к тем, кто по ту сторону экрана.
Сперва они подходили к экранам и угрожали трансляции, некоторые - пытались защититься.
"Теперь они перешли в режим "Я в кино" или "Я смотрю телевизор". Если они замечают какие-то напряженные ситуации, то подскакивают, как и мы, наблюдая за спортивными соревнованиями в прямом эфире", - слова сотрудницы одного из зоопарков Габриэлы Линхартовой.
Животные, кстати, теперь и как люди, едят перед экраном. Чаще всего - орехи.
LOOK | Chimpanzees do Zoom too— ONE News PH (@onenewsph) March 17, 2021
Chimpanzees at the Safari Park Dvur Kralove in Czech Republic see their fellow apes from the Brno zoo via online video to make up for the lack of interactions during the COVID-19 pandemic.
📷Reuters/David W Cerny pic.twitter.com/wzQ3rVeOKn
Такие трансляции работаю ежедневно с 8:00 до 16:00. Пока планируется, что их не будут убирать пока у обезьян есть интерес.
Напомним, в декабре прошлого года Таллиннский зоопарк опубликовал видео, на котором видно, что случилось после того, как сотрудник забыл в клетке шимпанзе метлу - обезьяна не растерялась и сама стала убирать свое жилище.