Фото ⟩ В зоопарках Чехии шимпанзе осваивают общение онлайн во время изоляции

Два зоопарка находятся в 150 километрах друг от друга (в Двур-Кралове-над-Лабем и Брно). Решение поставить экраны приняли, чтобы животным не было скучно в изоляции, так как пока посетители к ним не приходят (из-за сами знаете чего).

ФОТО: Reuters/ScanPix

Обезьяны не слышат друг друга, однако видят и проявляют интерес к тем, кто по ту сторону экрана.

Сперва они подходили к экранам и угрожали трансляции, некоторые - пытались защититься.

"Теперь они перешли в режим "Я в кино" или "Я смотрю телевизор". Если они замечают какие-то напряженные ситуации, то подскакивают, как и мы, наблюдая за спортивными соревнованиями в прямом эфире", - слова сотрудницы одного из зоопарков Габриэлы Линхартовой.

ФОТО: AP/Scanpix

Животные, кстати, теперь и как люди, едят перед экраном. Чаще всего - орехи.

LOOK | Chimpanzees do Zoom too



Chimpanzees at the Safari Park Dvur Kralove in Czech Republic see their fellow apes from the Brno zoo via online video to make up for the lack of interactions during the COVID-19 pandemic.



📷Reuters/David W Cerny pic.twitter.com/wzQ3rVeOKn — ONE News PH (@onenewsph) March 17, 2021

Такие трансляции работаю ежедневно с 8:00 до 16:00. Пока планируется, что их не будут убирать пока у обезьян есть интерес.