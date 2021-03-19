Пт, 19.03.2021
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Фото ⟩ В зоопарках Чехии шимпанзе осваивают общение онлайн во время изоляции

Шимпанзе в чешском зоопарке ФОТО: Reuters/ScanPix

Два зоопарка в Чехии установили видеосвязь на больших экранах для обитающих там шимпанзе.  Об этом сообщает The Guardian.

Два зоопарка находятся в 150 километрах друг от друга (в Двур-Кралове-над-Лабем и Брно). Решение поставить экраны приняли, чтобы животным не было скучно в изоляции, так как пока посетители к ним не приходят (из-за сами знаете чего). 

ФОТО: Reuters/ScanPix

Обезьяны не слышат друг друга, однако видят и проявляют интерес к тем, кто по ту сторону экрана.

Сперва они подходили к экранам и угрожали трансляции, некоторые - пытались защититься.

"Теперь они перешли в режим "Я в кино" или "Я смотрю телевизор". Если они замечают какие-то напряженные ситуации, то подскакивают, как и мы, наблюдая за спортивными соревнованиями в прямом эфире", - слова  сотрудницы одного из зоопарков Габриэлы Линхартовой.

ФОТО: AP/Scanpix

Животные, кстати, теперь и как люди, едят перед экраном. Чаще всего - орехи.

Такие трансляции работаю ежедневно с 8:00 до 16:00. Пока планируется, что их не будут убирать пока у обезьян есть интерес.  

Напомним, в декабре прошлого года Таллиннский зоопарк опубликовал видео, на котором видно, что случилось после того, как сотрудник забыл в клетке шимпанзе метлу - обезьяна не растерялась и сама стала убирать свое жилище.

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