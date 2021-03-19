Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

"Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть на твою работу. Спасибо за все и наслаждайся всем, что будет дальше, друг", - написал Уайт и опубликовал совместную фотографию.

29-0 it is.



He is 💯 officially retired. It was incredible to watch you work @TeamKhabib thank you for EVERYTHING and enjoy whatever is next my friend. pic.twitter.com/QeoSP12zw2 — danawhite (@danawhite) March 19, 2021

Поединок за вакантный чемпионский пояс, которым владел Нурмагомедов, пройдет 15 мая на турнире UFC 262. В нем встретятся американец Майкл Чендлер и бразилец Шарлис Оливейра.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года после того, как одержал победу в бою с американцем Джастином Гэтжи.

Это стало его 29-й победой без поражений.