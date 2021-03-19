Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

"Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть на твою работу. Спасибо за все и наслаждайся всем, что будет дальше, друг", - написал Уайт и опубликовал совместную фотографию.
Поединок за вакантный чемпионский пояс, которым владел Нурмагомедов, пройдет 15 мая на турнире UFC 262. В нем встретятся американец Майкл Чендлер и бразилец Шарлис Оливейра.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года после того, как одержал победу в бою с американцем Джастином Гэтжи.
Это стало его 29-й победой без поражений.
По словам Нурмагомедова, он пообещал матери, что это будет его последний бой, так как она не хотела, чтобы он дрался без отца и своего тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер в июле 2020 года от коронавируса, пишет "Дождь".