Пт, 19.03.2021
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Уга Думпис

Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

Хабиб Нурмагомедов ФОТО: twitter.com/BleacherReport

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру, пишет "Медуза" со ссылкой на сообщение в Twitter главы UFC Дэйна Уайт.

"Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть на твою работу. Спасибо за все и наслаждайся всем, что будет дальше, друг", - написал Уайт и опубликовал совместную фотографию.

Поединок за вакантный чемпионский пояс, которым владел Нурмагомедов, пройдет 15 мая на турнире UFC 262. В нем встретятся американец Майкл Чендлер и бразилец Шарлис Оливейра.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года после того, как одержал победу в бою с американцем Джастином Гэтжи.

Это стало его 29-й победой без поражений. 

По словам Нурмагомедова, он пообещал матери, что это будет его последний бой, так как она не хотела, чтобы он дрался без отца и своего тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер в июле 2020 года от коронавируса, пишет "Дождь".

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