Жители Литвы смогут сами выбирать, хотят ли они прививаться вакциной AstraZeneca

"Отныне каждый может свободно решить, хочет ли он прививаться вакциной AstraZeneca", – сказал в четверг журналистам министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Он отметил, что жители смогут выбирать любую вакцину, которые в тот момент будут доступными в центре вакцинации.

"Если желаемой вакцины не будет, с жителем свяжутся позднее", – сказал министр.

Еще одно изменение – теперь центры вакцинирования смогут свободно переходить от одной вакцинируемой группы населения к другой.

Также вакцины отныне будут распределяться между центрами вакцинирования в самоуправлениях не только по количеству населения приоритетной группы, а с учетом темпов вакцинации в конкретном центре.

Этот новый порядок вступил в силу уже с пятницы. 5

По словам министра, если самоуправление не будет использовать вакцины, то будет решаться вопрос об их перераспределении в другие муниципалитеты.

"Если случится так, что некоторые самоуправления не используют доставленных доз вакцин, будет рассматриваться вопрос об их перераспределении между другими самоуправлениями, другими центрами вакцинации", – сказал А. Дулькис.