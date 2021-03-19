Пт, 19.03.2021
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профессор Американского института предпринимательства Леон Арон

Жители Литвы смогут сами выбирать, хотят ли они прививаться вакциной AstraZeneca

Люди в медицинских масках в общественном транспорте ФОТО: Evija Trifanova / LETA

С пятницы в Литве меняется порядок вакцинации от Covid-19 – люди смогут свободно определяться, хотят ли они прививаться вакциной AstraZeneca

"Отныне каждый может свободно решить, хочет ли он прививаться вакциной AstraZeneca", – сказал в четверг журналистам министр здравоохранения Арунас Дулькис.  

Он отметил, что жители смогут выбирать любую вакцину, которые в тот момент будут доступными в центре вакцинации. 

"Если желаемой вакцины не будет, с жителем свяжутся позднее", – сказал министр.

Еще одно изменение – теперь центры вакцинирования смогут свободно переходить от одной вакцинируемой группы населения к другой. 

Также вакцины отныне будут распределяться между центрами вакцинирования в самоуправлениях не только по количеству населения приоритетной группы, а с учетом темпов вакцинации в конкретном центре.

Этот новый порядок вступил в силу уже с пятницы. 

По словам министра, если самоуправление не будет использовать вакцины, то будет решаться вопрос об их перераспределении в другие муниципалитеты. 

"Если случится так, что некоторые самоуправления не используют доставленных доз вакцин, будет рассматриваться вопрос об их перераспределении между другими самоуправлениями, другими центрами вакцинации", – сказал А. Дулькис.

Эти изменения были объявлены после того, как Европейской фармагентство заявило, что вакцина AstraZeneca является безопасной и эффективной, а Литва заявила, что с пятницы возобновляет вакцинацию этой прививкой.

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