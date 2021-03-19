За прошедшие сутки выявлено 622 случая Covid-19, доля положительных результатов - 3,7%Дополнено
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 622 новых случая Covid-19, умерли 10 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 622 новых случая Covid-19, умерли 10 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 40 до 89 лет:
За сутки сделано 16 904 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,7%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 96 524 человек, умерли 1811 человек.
Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели заболели 7110 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 372,7 случая на 100 000 населения.
За прошедшие сутки госпитализировано 72 больных Covid-19, в том числе шесть человек переведены из других медучреждений, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Это на шесть человек больше, чем находилось в больницах в среду.
У 596 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 68 - в тяжелой.
Выписано за прошедшие сутки 57 пациентов с коронавирусом, в том числе шесть человек переведены в другие медучреждения.