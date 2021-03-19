Бывшая девушка лидера группы "Пасош" Петара Мартича обвинила его в насилии

Зосимова и Мартич начали встречаться в 2017 году, когда она перебралась к нему из Киева в Москву. Она рассказала, что первое время жила без работы, у нее не было друзей, а Мартич "взял на себя обязательства по финансам", что в будущем стало поводом для унижений и конфликтов.