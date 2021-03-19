Пт, 19.03.2021
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Бывшая девушка лидера группы "Пасош" Петара Матича обвинила его в насилии

Музыкант и модель Анна Зосимова обвинила в психологическом и физическом насилии солиста рок-группы "Пасош" Петара Мартича. Об этом она рассказала изданию Wonderzine.

Зосимова и Мартич начали встречаться в 2017 году, когда она перебралась к нему из Киева в Москву. Она рассказала, что первое время она жила без работы, а также у нее не было друзей, Мартич "взял на себя обязательства по финансам", что в будущем стало поводом для унижений и конфликтов.

Согласно словам Зосимовой, мужчина ей изменял, унижал, критиковал внешний вид, потребовал прекратить заниматься музыкальным проектом "На лицо".

"Он постоянно говорил, что я накрасилась "как б***ь" или вырядилась "как тетка". Спрашивал, почему я ношу каблуки. Я перестала понимать, где нахожусь, кто я. Я забыла, кем была до этого - ярким, успешным человеком. Ничего из этого у меня не осталось", - сказала девушка.

Также, по ее словам, Мартич применял физическое насилие. Она делала несколько попыток уйти от него, но тот просил ее вернуться и обещал поменяться. 

После окончательного расставания Зосимова прошла курс терапии.

В свою очередь Мартич пока не комментировал ситуацию, однако в сториз Instagram пообещал "высказаться".

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