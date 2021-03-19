Бывшая девушка лидера группы "Пасош" Петара Матича обвинила его в насилии
Музыкант и модель Анна Зосимова обвинила в психологическом и физическом насилии солиста рок-группы "Пасош" Петара Мартича. Об этом она рассказала изданию Wonderzine.
Музыкант и модель Анна Зосимова обвинила в психологическом и физическом насилии солиста рок-группы "Пасош" Петара Мартича. Об этом она рассказала изданию Wonderzine.
Зосимова и Мартич начали встречаться в 2017 году, когда она перебралась к нему из Киева в Москву. Она рассказала, что первое время она жила без работы, а также у нее не было друзей, Мартич "взял на себя обязательства по финансам", что в будущем стало поводом для унижений и конфликтов.
Согласно словам Зосимовой, мужчина ей изменял, унижал, критиковал внешний вид, потребовал прекратить заниматься музыкальным проектом "На лицо".
Также, по ее словам, Мартич применял физическое насилие. Она делала несколько попыток уйти от него, но тот просил ее вернуться и обещал поменяться.
После окончательного расставания Зосимова прошла курс терапии.
В свою очередь Мартич пока не комментировал ситуацию, однако в сториз Instagram пообещал "высказаться".