Бывшая девушка лидера группы "Пасош" Петара Матича обвинила его в насилии

Зосимова и Мартич начали встречаться в 2017 году, когда она перебралась к нему из Киева в Москву. Она рассказала, что первое время она жила без работы, а также у нее не было друзей, Мартич "взял на себя обязательства по финансам", что в будущем стало поводом для унижений и конфликтов.