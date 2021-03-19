Вакцинация AstraZeneca: что нас ждет?

В пресс-конференции приняли участие: Директор Государственного агентства лекарств (ZVA) Свен Хенкузен;

Старший эксперт ZVA и представитель Европейского агентства лекарств (EZA) в Латвии Зане Нейкена;

Председатель Государственного совета по иммунизации (IVP) проф. Даце Завадска;

Руководитель кардиологического центра больницы Страдиня, профессор Латвийского университета Анрей Эрглис;

Руководитель Клиники химиотерапии и гематологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Сандра Лейниеце.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил журналистам в четверг, 18 марта, что в пятницу в Латвии возобновится вакцинация AstraZeneca.

Ответственные органы рекомендуют возобновление вакцинации AstraZeneca в Латвии после того, как Европейское агентство лекарственных средств предоставит свое решение и латвийским кабинетам вакцинации будут переданы рекомендации по уменьшению риска.

Латвия получила на этой неделе предусмотренные партии вакцины AstraZeneca

В четверг, 19 марта, в Латвию поступила партия AstraZeneca в количестве 2400 доз.

Часть полученных вакцин зарезервирована для второй дозы, а оставшиеся будут использоваться для продолжения вакцинации людей старше 70 лет, клиентов и работников центров социального ухода и медицинских работников. Также в ближайшее время планируется начать вакцинацию людей с хроническими заболеваниями.

Логистикой вакцин сейчас занимаются АО Recipe Plus и ООО Magnum Medical.

В результате приостановки действия AstraZeneca было потеряно 38 доз

После того как Латвия, как и другие европейские страны, решила приостановить использование вакцины AstraZeneca, из открытых флаконов были списаны 38 доз вакцины, сообщил журналистам директор Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс.

Латвия приостановила использование этой вакцины до получения заключения Европейского агентства лекарственных средств о ее возможной связи со случаями тромбоэмболии.

В четверг агентство заявило, что вакцина безопасна. 5

Хенкузенс сообщил, что в настоящее время в Латвии имеется более 23 000 доз вакцины AstraZeneca, в том числе и из ранее приостановленной серии ABV5300, которую теперь вновь можно использовать.