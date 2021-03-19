Вакцинация AstraZeneca: что нас ждет?
В пятницу, 19 марта, прошла пресс-конференция, на которой ответственные учреждения и эксперты информировали о дальнейшем ходе вакцинации в Латвии вакциной AstraZeneca.
В пятницу, 19 марта, прошла пресс-конференция, на которой ответственные учреждения и эксперты информировали о дальнейшем ходе вакцинации в Латвии вакциной AstraZeneca.
В пресс-конференции приняли участие:
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил журналистам в четверг, 18 марта, что в пятницу в Латвии возобновится вакцинация AstraZeneca.
Ответственные органы рекомендуют возобновление вакцинации AstraZeneca в Латвии после того, как Европейское агентство лекарственных средств предоставит свое решение и латвийским кабинетам вакцинации будут переданы рекомендации по уменьшению риска.
Латвия получила на этой неделе предусмотренные партии вакцины AstraZeneca
В четверг, 19 марта, в Латвию поступила партия AstraZeneca в количестве 2400 доз.
Часть полученных вакцин зарезервирована для второй дозы, а оставшиеся будут использоваться для продолжения вакцинации людей старше 70 лет, клиентов и работников центров социального ухода и медицинских работников. Также в ближайшее время планируется начать вакцинацию людей с хроническими заболеваниями.
Логистикой вакцин сейчас занимаются АО Recipe Plus и ООО Magnum Medical.
В результате приостановки действия AstraZeneca было потеряно 38 доз
После того как Латвия, как и другие европейские страны, решила приостановить использование вакцины AstraZeneca, из открытых флаконов были списаны 38 доз вакцины, сообщил журналистам директор Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс.
Латвия приостановила использование этой вакцины до получения заключения Европейского агентства лекарственных средств о ее возможной связи со случаями тромбоэмболии.
Хенкузенс сообщил, что в настоящее время в Латвии имеется более 23 000 доз вакцины AstraZeneca, в том числе и из ранее приостановленной серии ABV5300, которую теперь вновь можно использовать.
В целом эффективность и преимущества этой вакцины значительно перевешивают риски, связанные с серьезным и потенциально летальным заболеванием, подчеркнул руководитель ZVA. Европейское агентство лекарственных средств также пришло к выводу, что вакцинация не связана с образованием тромбов, в том числе в контексте конкретной серии, добавил Хенкузенс.