Уволенные руководители Rīgas mež инвестировали 600 000 евро в здание

В настоящее время на предприятии проводится аудит.

Один из фактов, привлекших внимание руководства думы к Rīgas meži, - это 600 000 евро, потраченные на строительство и оборудование здания. Постройка визуально напоминает охотничий домик, что вызывает сомнения в ее предназначении. Об этом факте в Рижскую думу сообщил осведомитель.

Тауриньш подтвердил агентству LETA, что уволен, но не получил полной информации о том, почему было принято такое решение.

По данным с сайта Rīgas meži, целью проекта Zaļā klase является просвещение и информирование общественности, особенно молодежи, о лесах и их значении в Латвии.

Проект реализуется в несколько этапов на территории Даугавского лесничества Rīgas meži в Огре.