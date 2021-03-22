Новый инструмент поддержки для организаторов мероприятий в области искусства, развлечений и отдыха

В рамках программы предусмотрена поддержка в виде займов и грантов для занятых в отрасли предприятий. Средства поддержки коммерсантам будет выдавать финансовая институция государственной поддержки Altum.

Этот инструмент является примером продуктивного и целенаправленного сотрудничества между отраслью и ответственными учреждениями. Ведь именно представители отрасли лучше всего знают специфику своей сферы, реальное время планирования мероприятий, необходимые вложения, а также наиболее соответствующие виды поддержки в нынешней ситуации Covid-19. Это позволило общими силами вместе с Министерством культуры и отраслевыми ассоциациями подготовить инструмент, который позволит отрасли уже в ближайшее время безопаснее возобновить работу над новыми проектами.

Поддержку предполагается оказать зарегистрированным в Латвии малым и средним предприятиям, работающим в сфере культуры, искусства, развлечений и отдыха, деятельность которых попала под негативное влияние Covid-19. Планируется, что финансирование в рамках данной программы могли бы получить около 60 работающих в отрасли предприятий.

Финансовая поддержка будет предоставляться в виде оборотных средств на проведение мероприятий, в том числе и мероприятия, организованные в ходе сотрудничества нескольких предприятий. 60% от суммы поддержки может составлять заем, а 40% – грант. Принимая решение о предоставлении поддержки, Altum будет оценивать экономическую жизнеспособность соответствующего предприятия.

Этот инструмент поддержки поможет как можно быстрее восстановить финансовую жизнеспособность коммерсантов отрасли, позволив сократить возникшие из-за ограничений в связи с Covid-19 потери, а также обеспечить большую занятость связанной с отраслью экосистемы – артистов, технических компаний и мест проведения мероприятий.

Новая программа поддержки поможет ряду работающих в отрасли предприятий быстрее оправиться от последствий кризиса, смелее возобновить работу над новыми проектами, а также увеличить возможности получения доходов в отрасли культуры, отдыха и развлечений.

Сейчас в сотрудничестве с организациями предприятий отрасли культуры Altum готовит процедуру предоставления займов и грантов, чтобы после согласования программы с Европейской Комиссией можно было как можно быстрее приступить к реализации программы. Между тем заявки на предоставление финансирования ориентировочно начнут принимать уже в марте.

Заявки можно будет подать на портале клиентов Altum mans.altum.lv. За информацией о начале программы приглашаем следить на сайте www.altum.lv