Программы ALTUM для преодоления последствий кризиса и развития бизнеса

С начала пандемии Covid-19 благодаря программам ALTUM для уменьшения последствий кризиса предпринимателям была предоставлена помощь в размере почти 260 млн евро, в свою очередь общее позитивное влияние программ ALTUM на экономику за этот период времени уже превысило 880 млн евро.

Для уменьшения последствий кризиса ALTUM предлагает шесть программ – гарантии для банковских кредитных каникул, гарантии по банковским займам для крупных коммерсантов, заем Altum для оборотных средств, синдицированные (совместно с банком) займы Altum для средних и крупных коммерсантов, кредитные гарантии для экспорта, в том числе в страны Европейского Союза (ЕС), для всех коммерсантов независимо от размера, а также финансирование фонда капитала. Эти инструменты поддержки предназначены для предприятий, которые могут доказать негативное влияние Covid-19 и не испытывают финансовых трудностей.

Программы ALTUM для затронутых кризисом предпринимателей независимо от отрасли

Займы на оборотные средства. Предприятиям, у которых существенно уменьшился объем работы и которым требуются дополнительные ресурсы для поддержания деятельности, ALTUM обеспечивает займы на оборотные средства на облегченных условиях, в том числе с пониженной процентной ставкой и кредитными каникулами до 18 месяцев.

Гарантии для банковских кредитных каникул. Предпринимателям, у которых из-за Covid-19 возникли объективные трудности с исполнением обязательств перед банком, предложенная ALTUM кредитная гарантия позволит отсрочить выплату основных платежей на срок до двух лет, а также привлечь гарантию для новых финансовых услуг. Гарантии для банковских кредитных каникул доступны предприятиям независимо от отрасли и размера.

Страхование экспортных сделок. Предложенные ALTUM экспортные гарантии помогут экспортерам застраховаться от неплатежеспособности иностранных покупателей или случаев длительной неуплаты отложенных платежей. Программа и в этом году будет работать на расширенных условиях – получить гарантии можно будет также по сделкам со странами ЕС и отдельными странами-участницами OECD независимо от размера предприятия и страны экспорта.

Гарантии для крупных коммерсантов. Программа гарантий, предназначенная для поддержки крупных предприятий, поможет жизнеспособным крупным коммерсантам обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности, будет способствовать конкурентоспособности, а также увеличению объемов экспорта.

Фонд капитала. Фонд капитала предназначен для поддержки хорошо управляемых и перспективных предприятий, которые под влиянием кризиса испытывают временные трудности, а также для тех крупных предприятий, которые в результате влияния Covid-19 хотят адаптировать или изменить свою прежнюю модель бизнеса. Подавать заявки на поддержку из Фонда капитала предприятия могут вплоть до 30 сентября 2021 года.

Займы средним и крупным коммерсантам. Займы для сохранения и расширения экспорта и конкурентоспособности, а также для реализации жизнеспособных проектов.

Одновременно ALTUM продолжает также предлагать программы поддержки других бизнес-проектов. Это финансирование для начинающих бизнес, для развития и улучшения энергоэффективности малых и средних предприятий, для приобретения сельскохозяйственных земель и других нужд сельского хозяйства, а также для развития социального бизнеса. Все доступные программы поддержки ALTUM предусмотрены для жизнеспособных предприятий, которым из-за недостаточного обеспечения, собственного долевого участия, опыта или по другим объективным причинам не доступно финансирование коммерческих банков. Ряд инструментов поддержки доступен также частным лицам для доступности жилья и утепления домов.

Информация обо всех программах ALTUM: www.altum.lv