Пт, 19.03.2021
Только оптимисты считают, что Латвия сможет избежать европейского сценария заведующий кафедрой Рижского университета имени Страдиня Гирт Бригис
заведующий кафедрой Рижского университета имени Страдиня Гирт Бригис

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 534; в Эстонии - 1751

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

За минувшие сутки в Литве подтверждено 534 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек, сообщил в пятницу Департамент статистики. В Эстонии стали известны результаты 8510 тестов на коронавирус, из них 1751 или 20,6% от общего числа оказался положительным. 

Литва: 

За минувшие сутки было проведено 7086 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 770 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 239,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 208 048 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3452 человека. Всего с данным заболеванием прямо и косвенно связаны 6973 смерти.

Эстония: 

От вызванных коронавирусом осложнений скончались 11 человек. Всего в Эстонии с начала пандемии от вызванных коронавирусом осложнений скончались 769 человек.

По состоянию на утро 19 марта в больницах находится 691 пациент с коронавирусом - на 7 меньше, чем днем ранее.

С начала пандемии в Эстонии было выявлено 92 780 случаев заболевания Сovid-19. По состоянию на 19 марта выздоровели 65 039 человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние две недели составляет 1553,08 случая на 100 000 человек.

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