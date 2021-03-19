Пт, 19.03.2021
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Уга Думпис

"Бавария" против "ПСЖ": Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы

ФОТО: Handout via REUTERS/Scanpix

В пятницу, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21.

Результаты жеребьёвки:

  • "Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
  • "Порту" (Португалия) - "Челси" (Англия)
  • "Бавария" (Германия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция)
  • "Реал" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 6 и 7 апреля, ответные встречи - 13 и 14 апреля.

В ходе жеребьёвки также определили полуфинальные пары главного еврокубка:

  • "Бавария"/"Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Сити"/"Боруссия"
  • "Реал"/"Ливерпуль" - "Порту"/ "Челси"

Полуфиналы будут сыграны 27/28 апреля и 4/5 мая. Финальный матч пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе "Ататюрка" в Стамбуле.

Также в Ньоне были определены четвертьфинальные пары Лиги Европы. Результаты жеребьёвки:

  • "Гранада" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
  • "Арсенал" (Англия) - "Славия" (Чехия)
  • "Аякс (Нидерланды) - "Рома" (Италия)
  • "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Вильярреал" (Испания)

В полуфиналах победитель пары номер "1" встретится с победителем пары "3", а победитель пары "4" сыграет с сильнейшей командой пары "2".

Хозяином финального матча, который состоится 26 мая на "Арене Гданьск" в Польше, станет победитель второй полуфинальной пары.

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