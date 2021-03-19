"Бавария" против "ПСЖ": Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы
В пятницу, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21.
В пятницу, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21.
Результаты жеребьёвки:
Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 6 и 7 апреля, ответные встречи - 13 и 14 апреля.
В ходе жеребьёвки также определили полуфинальные пары главного еврокубка:
Полуфиналы будут сыграны 27/28 апреля и 4/5 мая. Финальный матч пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе "Ататюрка" в Стамбуле.
Также в Ньоне были определены четвертьфинальные пары Лиги Европы. Результаты жеребьёвки:
В полуфиналах победитель пары номер "1" встретится с победителем пары "3", а победитель пары "4" сыграет с сильнейшей командой пары "2".
Хозяином финального матча, который состоится 26 мая на "Арене Гданьск" в Польше, станет победитель второй полуфинальной пары.