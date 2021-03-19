"Бавария" против "ПСЖ": Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы

Результаты жеребьёвки:

"Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Порту" (Португалия) - "Челси" (Англия)

"Бавария" (Германия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция)

"Реал" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 6 и 7 апреля, ответные встречи - 13 и 14 апреля.

В ходе жеребьёвки также определили полуфинальные пары главного еврокубка:

"Бавария"/"Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Сити"/"Боруссия"

"Реал"/"Ливерпуль" - "Порту"/ "Челси"

Полуфиналы будут сыграны 27/28 апреля и 4/5 мая. Финальный матч пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе "Ататюрка" в Стамбуле.

Также в Ньоне были определены четвертьфинальные пары Лиги Европы. Результаты жеребьёвки:

"Гранада" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Арсенал" (Англия) - "Славия" (Чехия)

"Аякс (Нидерланды) - "Рома" (Италия)

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Вильярреал" (Испания)

В полуфиналах победитель пары номер "1" встретится с победителем пары "3", а победитель пары "4" сыграет с сильнейшей командой пары "2".