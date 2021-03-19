Вторая подряд победы "Риги" и спасение "Валмиеры" на 95-й минуте
В пятницу, 19 марта, состоялись два матча второго тура чемпионата Латвии по футболу, в которых "Валмиера" у себя дома принимала "Даугавпилс", а "Рига" гостила у "Лиепаи".
В пятницу, 19 марта, состоялись два матча второго тура чемпионата Латвии по футболу, в которых "Валмиера" у себя дома принимала "Даугавпилс", а "Рига" гостила у "Лиепаи".
Матч "Лиепаи" и "Риги" завершился победой гостей со счётом 2:0. В составе рижан голами отметились Габриэл Рамос и Владислав Фёдоров.
Действующий чемпион Латвии на выезде одержал свою вторую подряд победу в чемпионате, а для "Лиепаи" это поражение стало первым в текущем сезоне. Стоит отметить, что "Рига" в двух стартовых матчах "Вирслиги" не пропустила ни одного гола.
Во втором матче дня "Валмиера" принимала на своём поле "Даугавпилс" и лишь в компенсированное время подопечным Тамаза Пертии удалось забить и вырвать ничью - 2:2.
Счёт в матче на 30-й минуте открыл Раймонд Кроллис, который реализовал 11-метровый удар. Для 19-летнего новичка "Валмиеры" этот гол стал третьим в двух первых матчах "Вирслиги".
Всего две минуты спустя Эдгар Иванов восстановил равновесие на табло и на перерыв команды отправились при счёте 1:1. На 59-й минуте Каспар Кокин вывел "Даугавпилс" вперёд, отправив мяч под перекладину. В оставшееся время у "Валмиеры" было несколько неплохих моментов сравнять, но в воротах "Даугавпилса" безошибочно действовал Фрэнк Оролс.
Сравнять счёт футболисты "Валмиеры" смогли лишь на 95-й минуте после розыгрыша углового - точный удар головой нанёс сенегалец Ибрагим Ндиапе Соу.
Второй тур завершится в субботу, 20 марта. В 13:00 "Вентспилс" на своём поле примет вице-чемпиона РФШ, а в 15:00 юрмальский "Спартак" сыграет с "Меттой".
Напомним, накануне нового сезона "Вирслиги" дисциплинарный комитет Латвийской федерации футбола (ЛФФ) принял решение аннулировать лицензию клуба "Ноа" из Юрмалы на участие в Высшей лиге Латвии по футболу. Таким образом, в сезоне-2021 в "Вирслиге" представлено восемь команд.