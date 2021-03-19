Латвия получила на этой неделе предусмотренные партии вакцин Moderna и AstraZeneca

Часть полученных вакцин зарезервирована для второй дозы, а оставшиеся будут использоваться для продолжения вакцинации людей старше 70 лет, клиентов и работников центров социального ухода и медицинских работников. Также в ближайшее время планируется начать вакцинацию людей с хроническими заболеваниями.