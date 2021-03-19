Латвия получила на этой неделе предусмотренные партии вакцин Moderna и AstraZeneca
Вчера в Латвию поступила партия вакцин Moderna - 16 800 доз, а также партия AstraZeneca в количестве 2400 доз, сообщила представитель Минздрава Синтия Гулбе.
Вчера в Латвию поступила партия вакцин Moderna - 16 800 доз, а также партия AstraZeneca в количестве 2400 доз, сообщила представитель Минздрава Синтия Гулбе.
Часть полученных вакцин зарезервирована для второй дозы, а оставшиеся будут использоваться для продолжения вакцинации людей старше 70 лет, клиентов и работников центров социального ухода и медицинских работников. Также в ближайшее время планируется начать вакцинацию людей с хроническими заболеваниями.
Логистикой вакцин сейчас занимаются АО Recipe Plus и ООО Magnum Medical.
Уже сообщалось, что после трехдневного перерыва в Латвии возобновится использование вакцины AstraZeneca.