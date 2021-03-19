Пт, 19.03.2021
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Владимир Путин Джо Байдену

Латвия получила на этой неделе предусмотренные партии вакцин Moderna и AstraZeneca

Иллюстративное фото ФОТО: JOEL SAGET / AFP

Вчера в Латвию поступила партия вакцин Moderna - 16 800 доз, а также партия AstraZeneca в количестве 2400 доз, сообщила представитель Минздрава Синтия Гулбе.

Часть полученных вакцин зарезервирована для второй дозы, а оставшиеся будут использоваться для продолжения вакцинации людей старше 70 лет, клиентов и работников центров социального ухода и медицинских работников. Также в ближайшее время планируется начать вакцинацию людей с хроническими заболеваниями.

Логистикой вакцин сейчас занимаются АО Recipe Plus и ООО Magnum Medical.

Уже сообщалось, что после трехдневного перерыва в Латвии возобновится использование вакцины AstraZeneca.

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