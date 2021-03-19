У Латвии второй самый низкий показатель привитых от Covid-19 в Европе

Еще неделю назад Латвия находилась на последнем месте в ЕС и ЕЭЗ по удельному весу привитых первой дозой, а сейчас последнее место занимает Болгария, где этот показатель составляет 4,9% взрослого населения.

Пропорционально больше всего привитых первой дозой вакцины на Мальте - 18,3%, в Венгрии - 16,6% и Финляндии - 13,4%.

На четвертом месте Эстония, которая еще недавно была в числе стран с относительно низким удельным весом привитых. В настоящее время в Эстонии первой дозой привиты 12,9% взрослого населения. В то же время в Эстонии сейчас второй по величине уровень заболеваемости Covid-19 в Европе.

В Литве первой дозой привиты 10,9% взрослого населения, таким образом, Латвия от других стран Балтии отстает примерно в два раза.

Вторую дозу вакцины в Латвии получили 1,2% взрослого населения, и по этому показателю она также занимает предпоследнее место после Болгарии, где этот показатель составляет 1%. По этому показателю Латвия тоже существенно отстает от других стран Балтии - в Эстонии обе дозы вакцины получили 4,9% взрослых, в Литве - 4,2%.

В среднем по ЕС и ЕЭЗ первую дозу вакцины получили 9,8% взрослого населения, обе дозы - 4,3%.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний использовал данные о вакцинации населения старше 18 лет по состоянию на 14 марта.