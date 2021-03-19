На Тайване десятки людей теперь зовут "Лосось". Все из-за акции с бесплатными суши

Предложение было в силе в течение двух недель. В рамках акции люди по имени Лосось могли съесть любое количество суши в ресторанах Akindo Sushiro, кроме этого можно было угостить и пятерых друзей. В общей сложности примерно 150 человек отправились в соответствующие в местные органы управления, чтобы назваться Лососем.

Как пишут СМИ, происходящее окрестили "лососевым хаосом". По большей части свои имена меняла молодежь. В стране имя менять позволено лишь три раза, а чиновники отметили, решения молодых людей создают бесполезную бумажную работу.

Среди имен, которые зарегистрировали на Тайване за последние две недели, были Принц Лосось, Метеор Лосось Король, Жареный Рис с Лососем.