Учебный год продлен не будет; изменено расписание диагностических работ

Первоначально планировалось, что трехнедельное продление зимних каникул для младших школьников приведет к продлению учебного года, но теперь принято решение учебный год не продлевать.

Планируется, что 2020/2021 учебный год завершится для учащихся 1-11-х классов 31 мая, а сертификаты о получении основного образования будут выданы 11 июня.

Учеба для 12-х классов завершится 14 мая, а учебный год - 18 июня. Аттестаты о среднем образовании будут выданы 30 июня.

Теоретическая часть централизованных экзаменов на профессиональную квалификацию состоится с 8 по 18 июня, а практическая - до начала июля.

Летние каникулы для учащихся 1-8-х и 10-11-х классов начнутся 1 июня и закончатся 31 августа.

Чтобы уменьшить заболеваемость Covid-19, рождественские каникулы для 1-6-х классов были продлены на одну неделю в январе, а 7 января было решено продлить каникулы для 1-4-х классов еще на две недели - до 22 января. Учащиеся 5-6-х классов возобновили учебу дистанционно 11 января. Первоклассникам были отменены запланированные на февраль недельные каникулы.

Изменено расписание диагностических работ в 9-х классах

Из-за режима чрезвычайной ситуации в этом году изменено расписание диагностических работ в 9-х классах, сообщает Государственный центр содержания образования.

Обязательная диагностическая работа по латышскому языку в латышских школах и школах нацменьшинств состоится 27 апреля, по математике - 29 апреля.

Диагностические работы на выбор школ по иностранному языку пройдут 13 апреля, по физике, химии, географии и биологии - 20 апреля, по родному языку (русскому, польскому) - 22 апреля.