Где взять энергию? 10 здоровых альтернатив кофе от фармацевта
Крупнейшими потребителями кофе в мире являются финны, но и в Латвии кофе является весьма популярным напитком, преимущественно оказывающим положительное влияние на организм человека.
Крупнейшими потребителями кофе в мире являются финны, но и в Латвии кофе является весьма популярным напитком, преимущественно оказывающим положительное влияние на организм человека.
Сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастыня перечисляет множество преимуществ ароматного напитка, но указывает также и на случаи, когда следовало бы избегать кофе. Чтобы сохранить энергию в течение всего дня, существуют и другие здоровые альтернативы кофе.
Пара чашечек кофе в день оказывает благотворное действие на организм и улучшает качество жизни здорового человека. Кофе повышает работоспособность, оказывает стимулирующее действие на нервную систему человека, и мозг получает заряд энергии от содержащегося в кофе кофеина, в результате чего повышается продуктивность его работы. Улучшается концентрация внимания, логическое и аналитическое мышление. Напиток взбадривает и тонизирует организм, однако при этом он также кратковременно повышает кровяное давление и учащает сердечный ритм, поэтому людям с повышенным давлением и учащенным пульсом следует, после кофе, понаблюдать за своим самочувствием. В свою очередь, тонизирующие свойства кофе окажут положительный эффект на людей с пониженным давлением.
"Кофе также является хорошим источником антиоксидантов. Он защищает клетки от преждевременного старения и разрушения. Кроме того, запах и вкус напитка доставляют эмоциональное наслаждение, что способствует выработке гормонов счастья - дофамина и серотонина", - отмечает сертифицированный фармацевт Apotheka Крастыня.
Однако не всем рекомендуется кофе
Людям с повышенным кровяным давлением или учащенным пульсом необходимо готовить кофе правильно, максимально уменьшая количество кофеина, или выбрать другую альтернативу, обеспечивающую заряд энергии. Людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом желательно избегать частого употребления кофе и употребления кофе натощак. При диарее или частом стуле, следует уменьшить потребление кофе или вовсе отказаться от него - кофе стимулирует работу кишечника. При менопаузе кофе следует пить умеренно, так как вследствие его диуретических свойств ухудшается усвоение кальция и усиливается выведение минералов. Однако, если желание выпить кофе возникает часто, следует подумать о приеме дополнительных минералов. Увлекаться кофе также не рекомендуется беременным и кормящим женщинам.
Где взять энергию? 10 здоровых альтернатив кофе
Если не рекомендуется употреблять кофе, или не нравится его вкус, заряд энергии можно получить и другими способами - обычную чашечку кофе можно заменить одной из следующих альтернатив.
Даже при хорошем здоровье и отсутствии необходимости поиска альтернативы кофе, в любом случае рекомендуется готовить его правильно, то есть выбирать кофейные зерна средней обжарки. Кроме кофеина, они содержат достаточное количество антиоксидантов, в отличие от растворимого кофе, который содержит только кофеин. Если готовить кофе не в кофейном аппарате, то смолотый кофе следует залить кипятком, настаивать примерно четыре минуты, а затем слить настой до осадка. Если настаивать кофе дольше, в напитке возрастает количество кофеина, который в больших концентрациях нежелателен и неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и нервную систему.
Кофе можно готовить и подавать разными способами: от эспрессо, черного кофе до мокко или капучино. При регулярном употреблении кофе следует следить за потреблением сахара, сиропов или других добавок - у склонных к полноте людей жирный латте с несколькими чайными ложками сахара может значительно замедлить процесс похудения. Вместо сливок или молока также можно использовать нежирное молоко или растительное молоко - миндальное, соевое, кокосовое молоко, молоко из киноа, рисовое или гречневое молоко. Если сложился ритуал с каждой чашечкой кофе съедать булочку или шоколадный батончик, возможно, следует подумать об их постепенной замене более здоровой альтернативой, например, горстью орехов, парой ягод сушеной клубники, сушеных фиников или бананом.