Пт, 19.03.2021
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профессор Американского института предпринимательства Леон Арон

ВИДЕО ⟩ Ночные гонки по Таллинну: автомобиль обогнал даже экипаж скорой помощи

Иллюстративное фото ФОТО: Tairo Lutter / Postimees/Scanpixs Baltics

В социальных сетях распространяется видео, снятое в Таллинне на Лаагна-теэ, где в июне прошлого года произошла страшная авария с двумя погибшими, пишет Limon.ee со ссылкой на Elu24.

На видео запечатлено, как машина несется по ночному Таллинну с огромной скоростью. На Лаагна-теэ действует ограничение в 70 км/ч, однако спидометр показывает, что автомобиль двигается со скоростью 180 км/ч. Из-за такой высокой скорости нарушитель обогнал даже ехавший на вызов экипаж скорой помощи. Видео опубликовали в Сети вчера, но когда именно произошло нарушение, точно неизвестно.

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что ищет свидетелей данного нарушения. 

Меньше года прошло с момента страшной аварии на Лаагна-теэ, в которой погибли два человека. Виновником аварии стал 20-летний водитель BMW, который и раньше нарушал правила дорожного движения, снимал это на видео и публиковал в Сети. В тот роковой день он двигался на Лаагна-теэ со скоростью 200км/ч.

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