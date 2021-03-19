ВИДЕО ⟩ Ночные гонки по Таллинну: автомобиль обогнал даже экипаж скорой помощи

На видео запечатлено, как машина несется по ночному Таллинну с огромной скоростью. На Лаагна-теэ действует ограничение в 70 км/ч, однако спидометр показывает, что автомобиль двигается со скоростью 180 км/ч. Из-за такой высокой скорости нарушитель обогнал даже ехавший на вызов экипаж скорой помощи. Видео опубликовали в Сети вчера, но когда именно произошло нарушение, точно неизвестно.

Меньше года прошло с момента страшной аварии на Лаагна-теэ, в которой погибли два человека. Виновником аварии стал 20-летний водитель BMW, который и раньше нарушал правила дорожного движения, снимал это на видео и публиковал в Сети. В тот роковой день он двигался на Лаагна-теэ со скоростью 200км/ч.