В гостевых домах под Сигулдой полиция обнаружила собрания людей из разных домашних хозяйств

В конце прошлой недели Госполиция провела несколько профилактических проверок в гостевых домах и банях в округе Сигулды. Всего было проверено 15 гостевых домов и бань, было констатировано несколько нарушений и начат 21 процесс административного нарушения.

Кроме того, в прошлую субботу, реагируя на полученную информацию, полицейские сигулдского участка Государственной полиции проверили гостевой дом в Сейском крае. Там было констатировано собрание из трех различных домашних хозяйств.

В свою очередь в Кримулдском крае в бане с целью отдыха собрались женщины из четырех разных домашних хозяйств, нарушив таким образом ограничения, относящиеся на собрания. В другом случае полиция встретила в гостевом доме трех человек, которые готовились к вечеринке и ожидали прибытия других гостей.

Во всех случаях были начаты процессы административного нарушения за несоблюдение установленных на время режима чрезвычайной ситуации ограничений.

В этих случаях жители к проверкам полиции отнеслись с пониманием и сами признали, что нарушили правила. Напомим, за нарушение ограничений для физического лица грозит денежный штраф от десяти до 2000 евро, а для юридического лица - от 140 до 5000 евро. 1