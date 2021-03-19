В гостевых домах под Сигулдой полиция обнаружила собрания людей из разных домашних хозяйств
Под Сигулдой в нескольких гостевых домах полиция констатировала неразрешенные собрания, сообщает агентство LETA.
Под Сигулдой в нескольких гостевых домах полиция констатировала неразрешенные собрания, сообщает агентство LETA.
В конце прошлой недели Госполиция провела несколько профилактических проверок в гостевых домах и банях в округе Сигулды. Всего было проверено 15 гостевых домов и бань, было констатировано несколько нарушений и начат 21 процесс административного нарушения.
Кроме того, в прошлую субботу, реагируя на полученную информацию, полицейские сигулдского участка Государственной полиции проверили гостевой дом в Сейском крае. Там было констатировано собрание из трех различных домашних хозяйств.
В свою очередь в Кримулдском крае в бане с целью отдыха собрались женщины из четырех разных домашних хозяйств, нарушив таким образом ограничения, относящиеся на собрания. В другом случае полиция встретила в гостевом доме трех человек, которые готовились к вечеринке и ожидали прибытия других гостей.
Во всех случаях были начаты процессы административного нарушения за несоблюдение установленных на время режима чрезвычайной ситуации ограничений.
В этих случаях жители к проверкам полиции отнеслись с пониманием и сами признали, что нарушили правила. Напомим, за нарушение ограничений для физического лица грозит денежный штраф от десяти до 2000 евро, а для юридического лица - от 140 до 5000 евро.
Госполиция призывает жителей быть ответственными - не собираться компаниями, использовать маски для лица, а также без необходимости не посещать публичные места.