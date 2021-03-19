Завадска: проявление редких болезней и побочных эффектов обычно для массовой вакцинации

"Наша задача в том, чтобы быстро изучить и проанализировать эту информацию и понять, связана ли вакцинация с болезнью или это простое совпадение", - сказала она.

По словам Завадски, такие ситуации нормальны для широкомасштабных кампаний вакцинации.

"Мы были готовы к тому, что некоторые страны сообщат о возможных побочных эффектах, но это не означает, что эти события связаны с вакцинацией",

- сказала Завадска, добавив, что это случай свидетельствует об эффективной системе надзора.

Она заверила, что совет иммунизации продолжит следовать рекомендациям Европейского агентства лекарственных средств и Всемирной организации здравоохранения.