Пт, 19.03.2021
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заведующий кафедрой Рижского университета имени Страдиня Гирт Бригис

Завадска: проявление редких болезней и побочных эффектов обычно для массовой вакцинации

Даце Завадска ФОТО: Paula Čurkste/LETA

При массовой вакцинации неизбежно будут выявляться редкие заболевания и побочные эффекты, заявила сегодня журналистам председатель Государственного совета иммунизации Даце Завадска.

"Наша задача в том, чтобы быстро изучить и проанализировать эту информацию и понять, связана ли вакцинация с болезнью или это простое совпадение", - сказала она.

По словам Завадски, такие ситуации нормальны для широкомасштабных кампаний вакцинации.

"Мы были готовы к тому, что некоторые страны сообщат о возможных побочных эффектах, но это не означает, что эти события связаны с вакцинацией",

- сказала Завадска, добавив, что это случай свидетельствует об эффективной системе надзора.

Она заверила, что совет иммунизации продолжит следовать рекомендациям Европейского агентства лекарственных средств и Всемирной организации здравоохранения.

"Семейные врачи получат конкретные рекомендации по симптомам, требующим дополнительного внимания", - сказала она, повторив, что причинно-следственная связь между тромбозом и вакциной не доказана.

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