Видео ⟩ "Хватит пустых разговоров!": Кариньш не выдержал на собрании группы по стратегическому управлению

Кариньш отметил, что все хотят понять, по каким алгоритмам можно будет возобновить работу в конкретных сферах и отраслях, поэтому призвал подавать конкретные предложения в группу по координации действий между структурами, которой руководит директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.

"Если есть конкретные предложения, несите их группе Цитсковскиса. Если вас там не выслушают - обсудим в этом формате, но хватит пустых разговоров. В группе по стратегическому управлению пустую болтовню больше слушать не будем и, таким образом, не будем тратить время", - отметил Кариньш.

Premjeru šodien pagalam nokaitināja "tukšā muldēšana" stratēģiskās vadības grupas sanāksmē.

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Премьер призвал социальных партнеров, представителей негосударственного сектора и других членов группы подготовить для оценки предложения, которые позволят ужиться с пандемией Covid-19, в то же время постепенно возобновляя очную деятельность эпидемиологически безопасных сфер.

Кариньш отдельно отметил, что цель группы по стратегическому управлению - установить направления, в которых нужно работать. Конкретные письменные решения президент призвал подавать в группу по координации действий между структурами, которая оценит их и подготовит как предложение для Кабинета министров.

Цитсковскис во время собрания указал, что его группа ожидает от группы по стратегическому управлению стратегического направления, в котором работать. "Если будет направление, то будут и решения", - отметил он.

В пятницу на собрании группы по стратегическому управлению планировалось рассмотреть три вопроса дневной повестки, однако было рассмотрено лишь сообщение министра здравоохранения Даниэля Павлютса в связи с распространением Covid-19, после чего начались затяжные дискуссии о значении вентиляции, возможных изменениях в порядке тестирования и других вопросах.