По независящим от Pasažieru vilciens причинам этим весчером более пяти часов задерживался или был отменен ряд рейсов поездов. Pasažieru vilciens приносит извенения всем своим клиентам за доставленные неудобства, заявили на предприятии, отметив, что неиспользованные билеты всем пассажиром будут компенсированы в полном объеме. Кроме того, у пассажиров есть право написать заявление о расходах, появившихся, чтобы попасть в точку назначения.