Пт, 19.03.2021
Только оптимисты считают, что Латвия сможет избежать европейского сценария заведующий кафедрой Рижского университета имени Страдиня Гирт Бригис
заведующий кафедрой Рижского университета имени Страдиня Гирт Бригис

Из-за повреждения микропроцессора на вокзале в Риге опаздывают все поезда
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Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В результате повреждения микропроцессора на Рижском железнодорожном вокзале опаздывают все поезда, следующие на вокзал и с него, сообщает агентство LETA.

Поезда не могут заехать на вокзал и выехать из него уже с 16:10. В данный момент поезда всех пассажиров высаживают за одну остановку до Центрального вокзала и с той же остановки отправляются в обратном направлении.

Пассажиры, которые приобрели билеты на поездку до Центрального вокзала или с него, но не смогли использовать, смогут вернуть деньги, обратившись в Pasažieru vilciens.

Как сообщили на Latvijas dzelzceļš, в центральном процессоре системы управления поездами возникла ошибка в программном обеспечении. По словам представителя предприятия Иева Карклини, мобилизованы все силы, планируется, что проблема будет решена в течение пары часов.

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