Из-за повреждения микропроцессора на вокзале в Риге опаздывают все поезда

Из-за повреждения микропроцессора на вокзале в Риге опаздывают все поездаДополнено
В результате повреждения микропроцессора на Рижском железнодорожном вокзале опаздывают все поезда, следующие на вокзал и с него, сообщает агентство LETA.
В результате повреждения микропроцессора на Рижском железнодорожном вокзале опаздывают все поезда, следующие на вокзал и с него, сообщает агентство LETA.
Поезда не могут заехать на вокзал и выехать из него уже с 16:10. В данный момент поезда всех пассажиров высаживают за одну остановку до Центрального вокзала и с той же остановки отправляются в обратном направлении.
Пассажиры, которые приобрели билеты на поездку до Центрального вокзала или с него, но не смогли использовать, смогут вернуть деньги, обратившись в Pasažieru vilciens.
Как сообщили на Latvijas dzelzceļš, в центральном процессоре системы управления поездами возникла ошибка в программном обеспечении. По словам представителя предприятия Иева Карклини, мобилизованы все силы, планируется, что проблема будет решена в течение пары часов.