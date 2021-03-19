Из-за повреждения микропроцессора на вокзале в Риге опаздывают все поезда

Поезда не могут заехать на вокзал и выехать из него уже с 16:10. В данный момент поезда всех пассажиров высаживают за одну остановку до Центрального вокзала и с той же остановки отправляются в обратном направлении.

Пассажиры, которые приобрели билеты на поездку до Центрального вокзала или с него, но не смогли использовать, смогут вернуть деньги, обратившись в Pasažieru vilciens.