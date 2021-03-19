Риск тромбоза после AstraZeneca очень редко наблюдается у женщин в возрасте от 20 до 50 лет

Она подчеркнула, что этот риск не относится к тем приоритетным группам населения, которые вакцинируются в Латвии в настоящее время.
Профессор пояснила, что риск тромбоэмболии у людей появляется по мере старения, а также при приеме любого лекарства. Интерес к этим случаям столь высок потому, что они очень редки и выявляются у 1-5 человек на 1 миллион населения в год.
Профессор отметила, что не нужно впадать в панику и считать, что после прививки разовьется тромбоз.
"Группа риска - женщины в возрасте от 20 до 50 лет, кроме того, нужно анализировать, нет ли у них иммунных заболеваний, какие медикаменты они принимают, в том числе гормональные контрацептивы, которые тоже являются одним из факторов риска тромбоза",
Она призвала обратить внимание на то, сколько человек в день умирает в Латвии от осложнений из-за Covid-19, и сравнить преимущества вакцинации с очень небольшим риском, если он вообще существует.
Сидячий образ жизни, какой ведут сегодня многие люди, является более высоким фактором риска тромбоза, чем вакцинация, добавила Лейниеце.
Со своей стороны руководитель центра кардиологии Клинической университетской больницы им. Страдиня Андрей Эрглис отметил, что прием оральных контрацептивов в сочетании с курением представляет собой гораздо больший риск возникновения тромбоза.