Риск тромбоза после AstraZeneca очень редко наблюдается у женщин в возрасте от 20 до 50 лет

Она подчеркнула, что этот риск не относится к тем приоритетным группам населения, которые вакцинируются в Латвии в настоящее время.

Профессор пояснила, что риск тромбоэмболии у людей появляется по мере старения, а также при приеме любого лекарства. Интерес к этим случаям столь высок потому, что они очень редки и выявляются у 1-5 человек на 1 миллион населения в год.

Профессор отметила, что не нужно впадать в панику и считать, что после прививки разовьется тромбоз.

"Группа риска - женщины в возрасте от 20 до 50 лет, кроме того, нужно анализировать, нет ли у них иммунных заболеваний, какие медикаменты они принимают, в том числе гормональные контрацептивы, которые тоже являются одним из факторов риска тромбоза",

- отметила Лейниеце.

Она призвала обратить внимание на то, сколько человек в день умирает в Латвии от осложнений из-за Covid-19, и сравнить преимущества вакцинации с очень небольшим риском, если он вообще существует.

Сидячий образ жизни, какой ведут сегодня многие люди, является более высоким фактором риска тромбоза, чем вакцинация, добавила Лейниеце.