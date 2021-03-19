Перед 25 марта: Тихановская ставит на диалог, режим Лукашенко готовится к бою

Платформу "Голос" в августе прошлого года оппоненты режима пытались использовать для альтернативного подсчета голосов. Но картина оказалась далеко не полной: удалось получить и обработать итоговые протоколы с 1310 избирательных участков, при том что всего их было 5767. Вдобавок организаторы не смогли четко и доходчиво распиарить свои выводы насчет фальсификаций и прочего, так что в итоге официальная пропаганда раструбила, что даже "Голос" подтвердил-де победу Лукашенко.

На момент, когда пишутся эти строки, на платформе зарегистрировано чуть более 1 млн 440 тысяч пользователей. Из них только около 464 тысяч участвовали в опросе о конституции. По данным же Центризбиркома на июль прошлого года в Беларуси было 6,84 млн избирателей.

Как видим, пока на "Голосе" активничает отнюдь не большинство избирателей. Надо думать, это в основном ядро протестного электората и к тому же продвинутые интернет-пользователи. Тихановская призвала активистов не только проголосовать самим при помощи чат-бота, но и призвать к этому соседей, бабушек, дедушек, помочь им.

Но понятно, что часть пожилых людей, особенно на селе, и прочих категорий граждан, далеких от понятия о чат-боте или просто не имеющих свободного доступа к интернету (военнослужащие, например), окажется в стороне от процесса.

Тихановская и ее команда могут получить серьезный аргумент, если за эту инициативу проголосует более половины избирателей, то есть нужно набирать как минимум 3,5 млн голосов.

Если цифра окажется заметно меньше, то власти и госпропаганда только посмеются. Но и в случае солидной цифры найдутся тезисы - типа "накрутили искусственно" и т.п.

ООН и ОБСЕ не в состоянии сильно влиять на Минск

Но самый главный вопрос - как отнесется к идее переговоров Лукашенко. Правда, Тихановская намекает, что на нем свет клином не сошелся: "Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы. Такие люди есть".

Они-то есть, но никто не рыпнется, пока Лукашенко крепко держит бразды.

Кроме того, Тихановская заявила, что ОБСЕ и ООН "готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры".

Но за время с начала белорусского кризиса ОБСЕ и ООН, а также европейские структуры и лидеры (вспомним хотя бы германского канцлера Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона) не единожды апеллировали к Минску - и критиковали, и увещевали, и предлагали пути разрешения кризиса. А Васька слушает да ест. Если же и говорит, то в духе: не лезьте в наши внутренние дела!

Санкции ЕС в ближайшее время вряд ли будут серьезно усилены, да и в принципе нет единого мнения, сделают ли они режим сговорчивее. Насколько решительной будет в белорусском вопросе новая вашингтонская администрация (и даже - насколько до него дойдут руки), тоже пока не очевидно.

Кто-то может предположить, что оппозиционеры подвигли Запад на некие принципиально новые ходы, которые Тихановская пока не хочет афишировать, но это далеко не факт.

Лукашенко пока не чувствует себя загнанным в угол

Сильнее других на белорусский вопрос способен повлиять Кремль. Однако новое обострение его отношений с США после того, как Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей, объективно на руку Лукашенко, так как сближает два режима на антизападной почве.

В общем, пока белорусский вождь не в той ситуации, чтобы идти на переговоры с людьми, которых режим объявил предателями и уголовниками. Хотя чем дальше, тем сильнее Лукашенко будут поджимать, в частности, экономические реалии. И попытки лавировать с его стороны не исключены. Но вообще психология Лукашенко такова, что он, скорее, предпочтет отстреливаться из "калашникова", чем садиться за стол переговоров с "домохозяйкой" (да и с любым из врагов его системы).