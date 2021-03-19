Большая часть новых случаев Covid-19 зарегистрирована в четырех городах

В Риге за сутки зарегистрировано 202 новых случая заражения, всего за 14 дней в столице заразились 2323 человека.

В Даугавпилсе вчера было констатировано 30 новых случаев заражения, и общее число заболевших в городе выросло до 412 жителей.

В Елгаве - 25 новых случаев за сутки и 262 в целом за две недели, в Юрмале - 24 новых случая и 190 за 14 дней.

В Елгавском крае за прошедшие сутки было обнаружено 22 новых зараженных, в Балвском крае - 15, в Резекне и Огрском крае - по 13, в Гулбенском крае - 12. В ряде других самоуправлений было зарегистрировано меньшее число зараженных.

Наибольшее число зараженных за две недели в Риге - 2323, в Даугавпилсе - 412, в Елгаве - 262, в Лиепае - 228, в Балвском крае - 196, в Юрмале - 190, в Саласпилсском крае - 162, в Гулбенском крае - 157 жителей.

Кумулятивная заболеваемость в Латвии в данный момент составляет 372,7 случая на 100 000 жителей.

В 42 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 15 он превышен на 50%,

Из зарегистрированных за прошедшие сутки заболевших 126 человек - в возрасте от 30 до 39 лет, 107 - возрасте от 60 до 69 лет, 97 - в возрасте от 40 до 49 лет, а в других возрастных группах заболевших меньше.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 622 новых случая Covid-19, умерли 10 человек.

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 89 лет.

За сутки сделано 16 904 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 96 524 человек, умерли 1811 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели заболели 7110 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 372,7 случая на 100 000 населения.

За прошедшие сутки госпитализировано 72 больных Covid-19, в том числе шесть человек переведены из других медучреждений, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Это на шесть человек больше, чем находилось в больницах в среду.

У 596 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 68 - в тяжелой.