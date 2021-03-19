Слышали, что на этой неделе в Лиепае обнаружили новый штамм ковида...из Уганды. А Уганда, простите, что, под Лиепаей находится? Или его привезли туристы самого популярного в Уганде маршрута "Тур де Курземе"? В общем, не знаем, как его там УГАНДраздило очутиться и надеемся, что он никого не УГАНДошит, но не пора ли нам и свой штамм выпускать?

Ну, а что, будут потом детей в каком-нибудь Зимбабве пугать Кенгарагским штаммом. Основные симптомы - непреодолимая тяга к тренировочным штанам, фразам "Ты чо, в натуре?" и любому транспорту с цифрой 15.

А еще на этой неделе всю Латвию захватило предвкушение - вчера началась выдача пособий родителям с маленькими детьми. По 500 евро за каждого ребенка! После этой новости многие заново уверовали, что дети - это самое ценное в нашей жизни. И если еще неделю назад из квартиры доносилось - "Ах, ты, 17-летняя бестолочь! Никакого от тебя толку!", то на этой неделе уже - "Ах, ты, кормилец наш, сыночек маленький. Иди к маме на ручки".

Интересная идея пришла из Украины - там запустили онлайн-калькулятор вакцинации против ковида. Эта штуковина высчитывает сколько вам ждать, пока дойдёт очередь вакцинироваться. Но результат удивляет! Так, например, кому-то стоит рассчитывать на первую прививку не ранее 2043 - 2063 годов. Прикиньте? А у нас, как-то, наоборот - даже в свою очередь не готовы идти.

Но вообще интересная закономерность, как беляши на вокзале, да пельмешки за 99 центов наворачивать, так ок, а как вакцина - ой, я не знаю, что там внутри!

Кстати, давно мы не писали про Илона Маска! На днях он заявил, что присваивает себе новый титул "Технокороль". Пока что только в рамках компании Тесла. Своему же финансовому директору он дал звание "Мастера над монетой". Нам эта идея очень понравилась! У Маска будет "Мастер над монетой", а у наших управленцев - "Мастер над какой-такой монетой?". Да и в каждом доме можно найти своего гуру "Пап, ты деда Игоря не видел? - Наш мастер шептунов на своем троне... - В туалете? - В туалете".

Ну, а мы, отдел маркетинга и профессиональной зависти Balticom, узнали про гениальный ход одной макаронной компании. Они создали свой плейлист на Spotify с названием каждого вида макарон, который длится столько - сколько должны готовиться макарошки. Удобно, правда? Мы стали думать, что тоже могли бы создать свою музыкальную подборку. Правда, понравится она только переболевшим Кенгарагским штаммом.

А вам уже пришли деньги за детей?