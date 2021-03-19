Прокуратура Бреста подала иск о ликвидации "Польской школы", ставшей причиной дипломатического скандала

Напомним, ситуация вокруг мероприятия ко дню памяти "проклятых солдат" в "Польской школе" вызвала дипломатический конфликт между Минском и Варшавой. Были высланы несколько польских и белорусских дипломатов, а прокурор Бреста возбудил уголовное дело по факту героизации военных преступников.

Стало известно, что и в польские школы в Гродно приходила прокуратура, поверили даже учебники и карты.

В то же время Генпрокуратура Беларуси планирует возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период ВОВ. По словам генпрокурора, в СМИ и интернете стала появляться информация, направленная на то, чтобы "обелить нацистских преступников, которые в годы Великой Отечественной войны совершили злодеяние против белорусского народа, устроили здесь геноцид".

Напомним, ситуация вокруг мероприятия ко дню памяти "проклятых солдат" в "Польской школе" вызвала дипломатический конфликт между Минском и Варшавой. Были высланы несколько польских и белорусских дипломатов, а прокурор Бреста возбудил уголовное дело по факту героизации военных преступников.

Стало известно, что и в польские школы в Гродно приходила прокуратура, поверили даже учебники и карты.