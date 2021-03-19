Главное за 19 марта ⟩ Злой Кариньш и отмена продления учебного года

События дня:

"Нет предложений - идите дальше!": в пятницу в конце собрания группы по стратегическому управлению премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил недовольство "пустыми разговорами" во время собрания и призвал в дальнейшем рассматривать на собрании конкретные предложения.

Учебный год для учащихся 1-6-х классов продлен не будет. Из-за режима чрезвычайной ситуации в этом году изменено расписание диагностических работ в 9-х классах. Обязательная диагностическая работа по латышскому языку в латышских школах и школах нацменьшинств состоится 27 апреля, по математике - 29 апреля. Диагностические работы на выбор школ по иностранному языку пройдут 13 апреля, по физике, химии, географии и биологии - 20 апреля, по родному языку (русскому, польскому) - 22 апреля.

В результате повреждения микропроцессора на Рижском железнодорожном вокзале опаздывали все поезда, следующие на вокзал и с него. В итоге, всех пассажиров высаживали за одну остановку до Центрального вокзала и с той же остановки они отправлялись в обратном направлении.

Компания друзей в Риге нарушила сразу несколько правил и была оштрафована на 5000 евро. Произошло все на улице Деглава в Риге. Когда машину остановили, выяснилось, что в салоне находятся четыре человека из разных домашних хозяйств. Кроме того, водитель был пьян, у него нашли подозрительный порошок.

Скандал с сексуальным насилием детей в самой влиятельной католической епархии Германии: независимая проверка нашла в документах информацию о 386 жертвах священников и других работников церкви. Преступления осуществлялись в период с 1946 по 2018 год.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 622 новых случая Covid-19, умерли 10 человек. За сутки сделано 16 904 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,7%.

После трехдневного перерыва Латвия возобновляет использование вакцины AstraZeneca. В четверг Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину AstraZeneca безопасной, поскольку пришло к выводу, что вакцина не связана с повышенным риском тромбоэмболии, или образования тромбов.

В Эстонии завершена проверка по факту смерти 31-летнего вакцинированного спасателя. Департамент лекарственных средств считает, что нельзя исключать связь между проблемой со здоровьем и вакциной.

После нескольких месяцев расследования Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнаружила, что источником пандемии Covid-19, вероятнее всего, являются фермы диких животных в Китае.

У Латвии второй самый низкий показатель привитых от Covid-19 в Европе - к настоящему времени первую дозу вакцины от Covid-19 в стране получил 5,1% взрослого населения.

Что почитать, чтобы отвлечься:

"Если мне кажется, что я чего-то не могу - значит должна это сделать!" - говорит Лаура. Летом она ездит на работу на мотоцикле, в свободное время - прыгает с парашютом, танцует на пилоне, занимается боксом. Теперь она еще и пилот малого самолета. И все это Лаура совмещает с основной работой - врача-психиатра.

Латвийские хоккеисты начали подготовку к чемпионату мира в Риге. Кандидаты в сборную Латвии по хоккею по собственному желанию три раза в неделю проводят тренировки в спортивном центре Volvo, чтобы поддерживать и улучшать свою форму.

На Тайване десятки людей теперь зовут "Лосось". Все из-за акции с бесплатными суши. Среди имен, которые зарегистрировали на Тайване за последние две недели, были Принц Лосось, Метеор Лосось Король, Жареный Рис с Лососем.

На песню Манижи для "Евровидения" пожаловались в Следственный комитет России. На песню пожаловались некие общественники, которые заявили, что в тексте есть противоправные высказывания. Обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке.