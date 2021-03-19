Пт, 19.03.2021
При вакцинации семь дней в неделю по 16 часов в день, по оценке Бюро вакцинации, общая мощность вакцинации должна составить более 150 000 вакцинированных человек в неделю, в Риге - даже до 20 тысяч вакцинированных в одном пункте. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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SPKC: в ряде европейских стран вновь растет заболеваемость Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

В настоящее время в ряде европейских странах вновь наблюдается рост заболеваемости Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В соответствии с данными Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, которые рассчитываются на основе других источников данных о численности населения Латвии, чем у SPKC, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 398,1 случая, тогда как неделей ранее он составлял 461,9 случая.

Средний показатель по Европейскому союзу вырос до 381,1 случая по сравнению с 328,9 случая неделей ранее.

Латвия по заболеваемости Covid-19 в настоящее время занимает 17-е место в Европе.

Самый высокий в мире уровень заболеваемости сейчас наблюдается в двух странах ЕС - Чехии, где 14-дневный кумулятивный показатель составляет 1518,3 случая на 100 000 населения, и в Эстонии - 1464,1 случая на 100 000 населения.

Несмотря на уменьшение показателей заболеваемости в Латвии и ряде стран ЕС, SPKC по-прежнему не рекомендует отправляться в зарубежные поездки, а также призывает соблюдать установленные меры безопасности для снижения заболеваемости Covid-19.

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