SPKC: в ряде европейских стран вновь растет заболеваемость Covid-19
В настоящее время в ряде европейских странах вновь наблюдается рост заболеваемости Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В настоящее время в ряде европейских странах вновь наблюдается рост заболеваемости Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В соответствии с данными Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, которые рассчитываются на основе других источников данных о численности населения Латвии, чем у SPKC, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 398,1 случая, тогда как неделей ранее он составлял 461,9 случая.
Латвия по заболеваемости Covid-19 в настоящее время занимает 17-е место в Европе.
Самый высокий в мире уровень заболеваемости сейчас наблюдается в двух странах ЕС - Чехии, где 14-дневный кумулятивный показатель составляет 1518,3 случая на 100 000 населения, и в Эстонии - 1464,1 случая на 100 000 населения.
Несмотря на уменьшение показателей заболеваемости в Латвии и ряде стран ЕС, SPKC по-прежнему не рекомендует отправляться в зарубежные поездки, а также призывает соблюдать установленные меры безопасности для снижения заболеваемости Covid-19.