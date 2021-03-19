SPKC: в ряде европейских стран вновь растет заболеваемость Covid-19

В соответствии с данными Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, которые рассчитываются на основе других источников данных о численности населения Латвии, чем у SPKC, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 398,1 случая, тогда как неделей ранее он составлял 461,9 случая.

Средний показатель по Европейскому союзу вырос до 381,1 случая по сравнению с 328,9 случая неделей ранее.

Латвия по заболеваемости Covid-19 в настоящее время занимает 17-е место в Европе.

Самый высокий в мире уровень заболеваемости сейчас наблюдается в двух странах ЕС - Чехии, где 14-дневный кумулятивный показатель составляет 1518,3 случая на 100 000 населения, и в Эстонии - 1464,1 случая на 100 000 населения.