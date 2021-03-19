Даугавпилчанка Григорьева завоевала путёвку на Олимпийские игры в Токио

Проходящий в Будапеште европейский отборочный турнир на Олимпиаду (в весовой категории до 62 кг) Григорьева начала с победы над итальянкой Сарой Да Кола (12:1), которая является бронзовой призёршей чемпионата Европы 2017 года.

В 1/4 финала Анастасия оказалась сильнее азербайджанки Татьяны Омельченко (3:2), а в полуфинале даугавпилчанка одолела российско-турецкую спортсменку Элиф Жале Ешильырмак. Их поединок завершился с результатом 4:4, но победа была присуждена Григорьевой, так как её последняя атака была оценена большим количеством очков.

Выход в финал турнира автоматически гарантировал Григорьевой путёвку на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Для 30-летней Григорьевой это будет третья Олимпиада подряд. На предыдущих двух она потерпела поражение на стадии четвертьфинала.