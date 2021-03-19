Пт, 19.03.2021
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Латвийский баскетболист Родион Куруц перешёл в одну из ведущих команд НБА

Родион Куруц ФОТО: AFP/SCANPIX

Одна из ведущих команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Милуоки Бакс" официально объявила о переходе латвийского нападающего Родиона Куруца.

Об этой сделке агент баскетболиста Артур Калнитис и североамериканские СМИ сообщали уже в среду, но официальное подтверждение последовало только в пятницу.

Помимо Куруца в "Милуоки" из "Хьюстона" отправились форвард Пи Джей Такер и пик первого раунда драфта-22, принадлежащий самим "Бакс". "Хьюстон", в свою очередь, получил разыгрывающего Ди Джей Огастина и форварда Ди Джей Уилсона.

"Родион - это талантливый молодой игрок. Мы чувствуем, что система тренера Буденхольцера пойдёт Куруцу на пользу. Майк уделяет внимание прогрессу игроков, развивая в них хорошие привычки", - приводит слова генерального менеджера "Милуоки" Джона Хорста Sports.ru.

В настоящий момент "Милуоки" с 26 победами в 40 матчах занимает третье место в Восточной конференции и является одной из ведущих команд лиги. Лидером клуба является самый ценный игрок НБА последних двух сезонов Яннис Адетокунбо.

23-летний Куруц текущий сезон начал в составе "Бруклин Нетс", но в результате обмена в январе оказался в "Хьюстоне". В этом сезоне латвийский баскетболист провёл 16 матчей за оба клуба, набирая 1 очко и 0,9 подбора за 5,7 минуты на паркете. Родион реализовал 17,6% трёхочковых.

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