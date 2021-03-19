Латвийский баскетболист Родион Куруц перешёл в одну из ведущих команд НБА

Об этой сделке агент баскетболиста Артур Калнитис и североамериканские СМИ сообщали уже в среду, но официальное подтверждение последовало только в пятницу.

Помимо Куруца в "Милуоки" из "Хьюстона" отправились форвард Пи Джей Такер и пик первого раунда драфта-22, принадлежащий самим "Бакс". "Хьюстон", в свою очередь, получил разыгрывающего Ди Джей Огастина и форварда Ди Джей Уилсона.

"Родион - это талантливый молодой игрок. Мы чувствуем, что система тренера Буденхольцера пойдёт Куруцу на пользу. Майк уделяет внимание прогрессу игроков, развивая в них хорошие привычки", - приводит слова генерального менеджера "Милуоки" Джона Хорста Sports.ru.

В настоящий момент "Милуоки" с 26 победами в 40 матчах занимает третье место в Восточной конференции и является одной из ведущих команд лиги. Лидером клуба является самый ценный игрок НБА последних двух сезонов Яннис Адетокунбо.