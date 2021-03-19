На К. Улманя гатве Subaru врезалась в барьер. Мнения о причине аварии различаются кардинально

"Мы ехали по Юрмальскому шоссе по направлению в Ригу. Водителя Land Rover увидели заранее в зеркала, он известный нам человек, сосед. Наверное, ему что-то не понравилось, например, то, что Subaru - громкая машина, или что-то другое.

Он ехал мимо нас, подрезал, проехал мимо и выехал перед нами, что вызвало аварию. Мы пытались остановиться, притормозить, но нас занесло и мы врезались в обочину. 1

Сам человек на месте происшествия не остановился, уехал, после этого проехал мимо нас три раза, наблюдал за всем, но к нам не подъехал", - рассказал пассажир Subaru, добавив, что вызвавший аварию водитель грубо подрезал, двигаясь со скоростью 120-130 километров в час.

Совершенно другая версия произошедшего у водителя Land Rover, который вечером в пятницу связался с TVNET, чтобы рассказать о случившемся со своей точки зрения. Он сказал, что ехавшие в Subaru молодые люди ему известны, так как ранее с ними уже возникали конфликтные ситуации, в том числе и в связи с тем, что они мусорили в лесу.

По словам водителя Land Rover, в четверг на Карля Улманя гатве водитель Subaru

просто перестарался в своих попытках не пропустить двигавшийся в том же направлении внедорожник и потерял контроль над транспортным средством, машину развернуло, и она врезалась в барьер на другой стороне проезжей части. 1

Кроме того, водитель Land Rover указал, что скорость точно не была 120-130 километров в час, так как весь поток, который даже не особо интенсивен, в течение дня движется со скоростью примерно 95 километров в час. Увидев в зеркале заднего вида произошедшую аварию, водитель Land Rover сам связался с полицией и вернулся на место происшествия, хоть его автомобиль в аварии и не пострадал.

ФОТО: Скриншот видео

Как только водитель Land Rover остановил машину на обочине, к нему, желая получить объяснения ситуации, подошли пострадавшие, но водитель общаться с ними не захотел. С помощью клаксона он пытался привлечь внимание полиции. 1

Что касается молодых людей на Subaru, к счастью, они отделались лишь испугом. Впрочем, автомобиль пострадал серьезно, его ремонт обойдется в значительную сумму.

ФОТО: Скриншот видео

В данный момент известно, что свидетелей аварии хватает, однако в любом случае полиция призывает обращаться с ценной информацией всех, кто видел момент ДТП. Комментарий от стражей порядка в данный момент лаконичен, так как не выяснены все обстоятельства аварии. Полицейские сообщили, что вина водителя внедорожника в данном инциденте еще выясняется.