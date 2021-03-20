Сб, 20.03.2021
Думаю, что у бюро вакцинации был определенный период для разогрева, и это была попытка улучшить ситуацию. Теперь, когда бюро интегрировано в систему здравоохранения, мы увидим результаты относительно скоро, после Пасхи. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Беларусь: родственники узников

ФОТО: Коллаж mogilev.online

13 марта жительница Гродно Ольга Корякина, девушка политзаключенного Дмитрия Фурманова, объявила голодовку в поддержку своего молодого человека. Фурманов был помещен в карцер и там заявил о голодовке в знак протеста против этой дисциплинарной меры. 15 марта, после встречи с адвокатом, Дмитрий Фурманов прекратил голодовку. Своим поступком Ольга привлекла внимание к положению, в котором находятся родственники политических заключенных в Беларуси.

Родители

Для родителей нет ничего тяжелее, чем знать, что их ребенок страдает. 

19-летний житель Барановичей Дэвид Мастицкий писал маме, что в СИЗО сильно ломают психику: "Перед сном всегда молюсь, потом думаю о вас и плачу. Мама, тут очень плохо и тяжело. Я же не преступник. Я очень сильно каюсь, что пошел туда, и прошу у вас прощения. Понимаю, что увижу вас нескоро, поеду в лагерь. Каждый раз очень жду твоего письма, больше мне ничего не нужно. И очень хочу, чтобы вы гордились мной". Его мать Евгения Матюш признается, что после ареста сына ее жизнь изменилась кардинально. На фоне стресса она похудела на семь килограммов, здоровье ухудшилось. Пришлось обращаться к психологу.

24-летнего Алексея Губича отправили в колонию строгого режима на три года, гомельчанина признали виновным в насилии или угрозе насилия в отношении милиционера, обвинение строилось лишь на показаниях "пострадавшего". Его матери разрешили встретиться с сыном лишь спустя пять месяцев. "Мое материнское сердце обливается кровью от осмысления того, что невинный человек - мой любой сыночек находится за решеткой," - говорит мать Алексея Наталья. 

19 февраля вступил в силу приговор 27-летнему жителю Горок Стефану Лазовику, которого правозащитники признали политзаключенным. Районный суд приговорил его к году колонии общего режима за протестную надпись на остановке общественного транспорта. Мама Стефана, Валентина Лазовик, осталась одна. В 2017 году от онкологии умер ее муж, а через два года трагически погибла дочь. Женщина очень тяжело переносит заключение сына, ее здоровье подорвано.

Братья и сестры

Иногда в места заключения отправляются семьями. 10 марта был вынесен приговор приговор гродненцам, которых судили за "сцепку", в которой они стояли на улице города. Сцепка - это когда несколько человек держатся за руки. 

Среди осужденных - родные сестры Надежда Степанцова и Жанна Захаркевич. Надежде 50 лет, Жанне на 48. Надежда по специальности инженер. Жанна - юрист. Обе замужем, в семьях по двое детей. 

6 сентября сестры тоже были вместе и собрались на прогулку. По пути они увидели как силовики разгоняют протестантов. "Страшно было видеть такую жестокость. Людей бросали на землю. По девушке молодой ногами топтались. Мужчине омоновец коленом шею к земле прижимал  - человек сначала покраснел, а потом стал синеть. Все вокруг кричали и мы тоже - от ужаса", - рассказала изданию Mogilev.online Надежда Степанцова. Обе женщины вступились за избиваемых и в результате Жанна получила три года ограничения свободы (на юридическом жаргоне такой вид наказания называется "химия"),  года, а Надежда - три с половиной.

Дети

Но тяжелее всего родителям, конечно, смотреть на детей, чьи отцы или матери находятся в заключении, и оставшиеся на свободе родственники вынуждены отвечать на вопрос ребенка "где папа?" или "где мама?"

Администратор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик был задержан в июне прошлого года. Все это время его дома ждет дочь Паулина. До того, как их разлучили, малышка едва научилась ходить. А сейчас уже вовсю болтает - 4 января ей исполнилось два года. Как рассказывает мама девочки Дарья: "Каждый вечер Паулина берет мой телефон, там на заставке стоит фотография Игоря. Дочка приносит свои игрушки, посудку, начинает папу кормить… Шлет воздушные поцелуи, говорит "папа".

Второго марта врача-анестезиолога Артем Сорокина был приговорен за якобы "раскрытие медицинской тайны" погибшего активиста Романа Бондаренко. До приговора он провел больше трех месяцев за решеткой, его жена Наталья посчитала - 102 дня. У Артема дома остались трое маленьких детей. Как говорит Наталья Сорокина, старшие сыновья знают всю правду о задержании отца, а младшая дочь была убеждена, что "папа в командировке". Девочка постоянно просит позвонить отцу, спрашивает, почему они не могут к нему приехать. Малышка просит передать папе в письме, что очень по нему скучает.

Ирина Счастная - активистка, редактор популярных Telegram-каналов, среди которых "Моя страна Беларусь". Ирина была задержана 18 ноября была сотрудниками СК, которые были переодеты в форму ЖЭС. 

Она до сих пор находится под стражей, ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. На воле ее ждет одиннадцатилетний сын Герман, который вместе с папой был вынужден покинуть Беларусь. "Уже по дороге к границе звонили из опеки и угрожали лишить меня родительских прав", - рассказал отец Германа. 

По данным правозащитников, в списке политзаключенных сейчас около 300 фамилий. В Европе ситуация с правами политических заключенных в Беларуси вызывает глубокую обеспокоенность. 7 февраля в День солидарности с Беларусью главы дипломатических миссий Евросоюза встретились с родственниками убитых и арестованных на протестах белорусов и сказали им слова сочувствия и поддержки.

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