Беларусь: родственники узников

Родители

Для родителей нет ничего тяжелее, чем знать, что их ребенок страдает.

19-летний житель Барановичей Дэвид Мастицкий писал маме, что в СИЗО сильно ломают психику: "Перед сном всегда молюсь, потом думаю о вас и плачу. Мама, тут очень плохо и тяжело. Я же не преступник. Я очень сильно каюсь, что пошел туда, и прошу у вас прощения. Понимаю, что увижу вас нескоро, поеду в лагерь. Каждый раз очень жду твоего письма, больше мне ничего не нужно. И очень хочу, чтобы вы гордились мной". Его мать Евгения Матюш признается, что после ареста сына ее жизнь изменилась кардинально. На фоне стресса она похудела на семь килограммов, здоровье ухудшилось. Пришлось обращаться к психологу.

24-летнего Алексея Губича отправили в колонию строгого режима на три года, гомельчанина признали виновным в насилии или угрозе насилия в отношении милиционера, обвинение строилось лишь на показаниях "пострадавшего". Его матери разрешили встретиться с сыном лишь спустя пять месяцев. "Мое материнское сердце обливается кровью от осмысления того, что невинный человек - мой любой сыночек находится за решеткой," - говорит мать Алексея Наталья.

19 февраля вступил в силу приговор 27-летнему жителю Горок Стефану Лазовику, которого правозащитники признали политзаключенным. Районный суд приговорил его к году колонии общего режима за протестную надпись на остановке общественного транспорта. Мама Стефана, Валентина Лазовик, осталась одна. В 2017 году от онкологии умер ее муж, а через два года трагически погибла дочь. Женщина очень тяжело переносит заключение сына, ее здоровье подорвано.

Братья и сестры

Иногда в места заключения отправляются семьями. 10 марта был вынесен приговор приговор гродненцам, которых судили за "сцепку", в которой они стояли на улице города. Сцепка - это когда несколько человек держатся за руки.

Среди осужденных - родные сестры Надежда Степанцова и Жанна Захаркевич. Надежде 50 лет, Жанне на 48. Надежда по специальности инженер. Жанна - юрист. Обе замужем, в семьях по двое детей.

6 сентября сестры тоже были вместе и собрались на прогулку. По пути они увидели как силовики разгоняют протестантов. "Страшно было видеть такую жестокость. Людей бросали на землю. По девушке молодой ногами топтались. Мужчине омоновец коленом шею к земле прижимал - человек сначала покраснел, а потом стал синеть. Все вокруг кричали и мы тоже - от ужаса", - рассказала изданию Mogilev.online Надежда Степанцова. Обе женщины вступились за избиваемых и в результате Жанна получила три года ограничения свободы (на юридическом жаргоне такой вид наказания называется "химия"), года, а Надежда - три с половиной.

Дети