Коронавирус в мире: Европа возобновляет прививки AstraZeneca, и почему вакцина помогает при "долгом ковиде"

Это заявление было сделано после того, как в ряде стран ЕС были высказаны опасения относительно ее безопасности.

Первые сомнения были озвучены президентом Франции Эммануэлем Макроном, который заявил, что разработанная в Оксфорде вакцина практически не действует на тех, кому больше 65 лет.

Гораздо более серьезные претензии высказало Министерство здравоохранения Германии, обвинив британское детище в том, что оно вызывает тромбоз синусов твердой мозговой оболочки. Несколько европейских стран, включая Германию, Италию, Нидерланды и Францию, на всякий случай ее запретили.

Как отметил Вольфганг Мюнхау, бывший редактор немецкого издания газеты Financial Times, "в Британии программа вакцинации почти полностью построена на вакцине AstraZeneca, которую уже получили 11 миллионов людей. Если бы она вызывала опасные побочные эффекты, то о них бы уже было известно".

Мюнхау также считает, что ее запрет в ряде стран ЕС - это вопрос не медицинский, а политический, попытка руководства Евросоюза отвести внимание от ошибок, сделанных при планировании европейской программы вакцинации.

При этом одна из главных проблем в разработке и производстве вакцин заключается в том, что этим занимаются частные компании, которые в своем производстве пользуются поставками из разных стран. Например, липиды, биоорганические вещества, используемые при производстве вакцины Pfizer, поставляются из Соединенного Королевства.

По словам политического редактора журнала Spectator Джеймса Форсайта, если политики начинают торговую войну по поводу поставок компонентов, необходимых для производства вакцин против Covid-19, то в проигрыше окажутся все.

А это, в свою очередь, может привести к еще большему обособлению разных стран: "Из этой ситуации британское правительство извлекло урок, насколько важно производить самое необходимое у себя дома. Если в кризисной ситуации нельзя рассчитывать на то, что даже страны со свободным рынком и демократией выполняют контракты, то придется сделать так, чтобы все необходимое медицинское оборудование, и все необходимые лекарства, производились в Британии".

Тем временем финские власти от здравоохранения заявили, что приостанавливают использование вакцины AstraZeneca по крайней мере на неделю. Интересно, что это заявление появилось на следующий день после того, как Европейское агентство лекарственных средств заключило, что она является и безопасной, и эффективной. Германия, Италия и Франция вернулись к использованию оксфордской вакцины, однако многие их граждане, напуганные предыдущими сообщениями, от нее отказываются.

Швеция пока что намеревается более тщательно рассмотреть заключение Европейского агентства. В Италии были высказаны предложения сделать вакцину AstraZeneca добровольной: ее можно будет получить незамедлительно, тогда как остальных придется ждать.

Смерть после аллергической реакции в Грузии

В Грузии после вакцинации от коронавируса скончалась 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе - предположительно от сильной аллергической реакции.