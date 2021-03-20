В Риге построят современный спортивный центр

Правительство в четверг, 18 марта, выделило финансирование на проекты высокой готовности министерств в размере 212 миллионов евро.

Всего Министерство образования и науки запросило средства в размере до 40,95 млн евро, однако в четверг на поддержку проектов было выделено 28,48 млн евро, в том числе 5,17 млн ​​евро для профессиональных учебных заведений Министерства культуры (KM).

Строительство центра для командных видов спорта планируется в Риге, на улице Кр. Барона, 99/99c.

ФОТО: Латвийский баскетбольный союз

Латвийский баскетбольный союз (ЛБС) сообщил, что по запросу ЛБС уже разработан проект современной спортивной базы с тремя баскетбольными площадками, помещениями для занятий физкультурой, а также гостиницами для участников турниров и тренировочных лагерей. Планируемые параметры позволяют использовать зал для проведения международных соревнований по баскетболу и других спортивных игр. Трансформируемые трибуны вмещают около 3000 зрителей.

"Отсутствие современных спортивных залов в столице затрудняет работу как ЛБС, так и крупнейшей спортивной школы Латвии - Детско-юношеской баскетбольной школы "Рига", а также других спортивных организаций. Противников у инициативы ЛБС не было, но для реализации таких проектов требовались "локомотивы", которые запустят процесс. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с учреждениями Рижской думы", - сказал генеральный секретарь ЛБС Каспарс Ципрусс.

"26 ноября 2023 года латвийское баскетбольное сообщество отметит 100-летие с того момента, как баскетбол стал неотъемлемой частью спортивного образа жизни и национальной идентичности жителей Латвии всех возрастов. Современный зал в центре Риги станет отличным подарком для тех, кто приложил руку к развитию традиций латвийского баскетбола и достижению успеха в этом виде спорта, обеспечивая прочную основу для дальнейшего роста", - добавил Ципрусс.

Осенью 2015 года правление ЛБС решило зарезервировать большую часть средств, заработанных на организации чемпионата Европы, на проектирование молодёжного баскетбольного центра и начать переговоры с учреждениями Рижской думы о возможности его реализации.

В ответ на приглашение ЛБС в марте 2017 года Рижская дума приняла решение о резервировании для заявленной цели принадлежащего Рижскому самоуправлению земельного участка на улице Кр. Барона, 99 и 99c. Учитывая недостаточность современной спортивной инфраструктуры в Риге, инициативу ЛБС поддержали и другие организации, которые занимаются спортивными играми.