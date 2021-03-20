Сб, 20.03.2021
Думаю, что у бюро вакцинации был определенный период для разогрева, и это была попытка улучшить ситуацию. Теперь, когда бюро интегрировано в систему здравоохранения, мы увидим результаты относительно скоро, после Пасхи. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

При въезде в Германию из Польши нужно предъявить отрицательный тест на Covid-19

Vācijas - Polijas robeža pagājušā gada decembrī ФОТО: EPA /Scanpix

В пятницу, 20 марта, Германия объявила, что классифицирует соседнюю страну Польшу как зону высокого риска Covid-19. Это означает, что при въезде оттуда потребуется отрицательный тест на Covid-19, сообщает AFP.

С воскресенья, 21 марта, люди, прибывающие в Германию из Польши, должны будут показать отрицательный результат ПЦР или антигенный тест, заявил Институт Роберта Коха, который также поместил Кипр и Болгарию в эту же категорию стран высокой зоны риска.

Польша, Кипр и Болгария представляют собой страны с "очень высоким риском заражения" из-за быстрого распространения нового коронавируса, это более 200 новых случаев заражения на 100000 населения в неделю, пояснил Институт Коха.

Между тем Институт Коха исключил южный регион Португалии Алгарве из своего "красного списка". Недавно институт принял такое решение и для испанских Балеарских островов. За этими решениями последовало увеличение количества рейсов по этим популярным туристическим направлениям.

НАВЕРХ
Back