При въезде в Германию из Польши нужно предъявить отрицательный тест на Covid-19

С воскресенья, 21 марта, люди, прибывающие в Германию из Польши, должны будут показать отрицательный результат ПЦР или антигенный тест, заявил Институт Роберта Коха, который также поместил Кипр и Болгарию в эту же категорию стран высокой зоны риска.
Польша, Кипр и Болгария представляют собой страны с "очень высоким риском заражения" из-за быстрого распространения нового коронавируса, это более 200 новых случаев заражения на 100000 населения в неделю, пояснил Институт Коха.
Между тем Институт Коха исключил южный регион Португалии Алгарве из своего "красного списка". Недавно институт принял такое решение и для испанских Балеарских островов. За этими решениями последовало увеличение количества рейсов по этим популярным туристическим направлениям.