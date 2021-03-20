При въезде в Германию из Польши нужно предъявить отрицательный тест на Covid-19

С воскресенья, 21 марта, люди, прибывающие в Германию из Польши, должны будут показать отрицательный результат ПЦР или антигенный тест, заявил Институт Роберта Коха, который также поместил Кипр и Болгарию в эту же категорию стран высокой зоны риска.

Польша, Кипр и Болгария представляют собой страны с "очень высоким риском заражения" из-за быстрого распространения нового коронавируса, это более 200 новых случаев заражения на 100000 населения в неделю, пояснил Институт Коха.