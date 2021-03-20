ВИДЕО ⟩ Латвийский боец Мадарс Флеминас проиграл в одном из главных поединков своей карьеры

На бойцовском шоу Cage Warriors 121 состоялся первый тур мини-турнира, победители которого будут сражаться за чемпионский титул в весовой категории до 77 кг.

Мини-турнир начался с двух полуфиналов. Сначала в октагон вышли Иан Гарри и Ростем Акман, поединок которых завершился во втором раунде - победу одержал Гарри, который ударом ноги в голову отправил соперника в нокаут. Отметим, что в шести поединках Гарри не потерпел ни одного поражения.

Сразу после этого поединка состоялся бой представителя Латвии Мадарса Флеминаса и бывшего претендента на чемпионский титул в лёгком весе Джека Гранта.

В начале боя оба спортсмена соблюдали дистанцию и неохотно вступали в обмен ударами. Во второй половине первого раунда Грант выполнил клинч и начал контролировать поединок, правда, Флеминасу всё же удалось нанести больше точных ударов.

Начало второго раунда осталось за латвийским бойцом, который сумел нанести несколько неплохих ударов, но вскоре Грант перевёл бой в партер, что считается сильной стороной британца.

Флеминас пытался выбраться из неудобной позиции, но в середине второго раунда бой был остановлен после удушающего приёма в исполнении Гранта.