Сб, 20.03.2021
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Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
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Меркель: Германия может закупить вакцину "Спутник V" без решения ЕС

Ангела Меркель ФОТО: AFP/SCANPIX

Если Европейский союз не будет заказывать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", то Германия может самостоятельно начать закупку препарата. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 19 марта, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает РИА "Новости".

Как указала Меркель, европейцы должны использовать все вакцины, которые допустит на рынок лекарственный регулятор ЕС (EMA).

"Я бы сделала европейский заказ. Если такого заказа не будет, а я пока не вижу признаков этого, тогда мы должны идти немецким путем сами. Это возможно, и мы это сделаем", - сказала канцлер журналистам.

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"Спутник V" одобрили уже в 54 странах - по этому показателю вакцина занимает второе место в мире. На первом месте сейчас находится препарат от AstraZeneca.

Европейское агентство лекарственных средств ранее указывало, что оценка вакцины "Спутник V" может занять четыре месяца, а это означает, что в случае положительного решения она может быть официально зарегистрирована в начале июля.

При этом Венгрия и Словакия одобрили применение "Спутника V", не дожидаясь общеевропейской регистрации.

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