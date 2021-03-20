Первую прививку от Covid-19 в пятницу получили 333 человека

В свою очередь вторую прививку получили 275 человек, то есть в общей сложности были вакцинированы 608 жителей.

Первую прививку получили 247 человек старше 60 лет, 38 человек с хроническими заболеваниями, 21 медик и др.

Первую дозу вакцины AstraZeneca вчера получили 269 человек, вакцины BioNTech/Pfizer - 33 человека, а вакцины Moderna - 31 человек.

В прошлую пятницу, до приостановки использования вакцины AstraZeneca, первую дозу вакцины получили 4888 человек.

За пять дней этой недели первую дозу вакцины от Covid-19 получили 4057 человек, что существенно меньше, чем неделей ранее, когда за полную неделю первую дозу вакцины получили более 10 тыс. жителей.

В общей сложности на сегодняшний день первую дозу прививки от Covid-19 получили 83 384 человека, а вторую - 18 936 человек.