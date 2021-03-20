Сб, 20.03.2021
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Седокова призналась в злоупотреблении едой. Звезда отказалась от вина и соблюдает пост

Популярная певица Анна Седокова рассказала на своей Instagram-странице, что решила соблюдать пост. Певица продержалась уже четыре дня. Она соблюдает строгую диету и полностью отказалась от алкоголя. 

"Я больше не злоупотребляю едой и не пью. Еще 44 дня. Но это не точно. Возможно, и навсегда. Сегодня четвертый день моей новой жизни, в которой нет места мясу, молочке, яйцам, алкоголю. Так совпало, что моя внутренняя трансформация началась одновременно с Великим постом. Пора начинать. Я сильная, я справлюсь", - написала Анна. 

Седокова отметила, что думает совсем завязать со спиртным, поскольку в прошлом сильно злоупотребляла едой, особенно по ночам, а свои проблемы после тяжелого для она привыкла запивать вином.

"Я ела что хотела всю жизнь, не ограничивая себя ни в чем. Так как я никогда не употребляла наркотики, еда была для меня ими. Особенно колбаска и круассанчик. А пельмешки и спагетти карбонара - моим ночным лакомством. Прийти вечером после сложного дня и порадовать себя бокалом хорошего красного вина со временем стало привычкой", - призналась звезда.  

Сейчас Анна намерена построить свою жизнь по-новому. Она хочет избавиться от излишеств и полностью пересмотреть свой режим питания. За 4 дня поста из ее профессиональной жизни ушли 4 человека. 

"Личная пока держится, возможно, потому что тоже на посту. А может, потому что то, что крепко, то не порвется", - говорит Седокова о своем браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. 

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