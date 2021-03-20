Фото ⟩ Коронавирус не помеха: жители Эстонии массово отправляются отдыхать в теплые края

Хотя во время первой волны коронавируса границы страны были закрыты, а в аэропорту царила пустота, в четверг и пятницу утром толпа там напоминала обычный курортный сезон. В пятницу, 19 марта, в шесть утра десятки людей стояли в очереди на регистрацию на рейс до Тенерифе.

Летящая с семьей Анна сказала, что они планируют задержаться за границей подольше. "Я думаю, что пока до конца апреля. Пока будет школа закрыта", - уточнила она. По ее словам, людям надоело находиться дома, и если есть возможность, они ее используют. "Мы не останемся на Тенерифе, мы поедем на другой остров, который намного меньше", - сказала она. Также Анна сообщила, что их семья не планирует участвовать в местных мероприятиях. Как и в случае с прошлогодними рисками, у них нет опасений остаться за рубежом. "Европейская комиссия заявила, что это незаконно. В прошлом году была паника, никто не знал, что происходит", - пояснила Анна.

Стоявшие в очереди Анника и Райво тоже едут на Тенерифе всей семьей и планируют недельный отпуск провести преимущественно в отеле. "Мне сейчас кажется, что там немного безопаснее, уровень заражения там ниже, чем в Эстонии", - сказала Анника. Райво добавил, что в местном продуктовом магазине больше шансов заразиться.

Юлле и Рейн планируют неделю отдохнуть на Тенерифе, почитать книги и попить кофе. Они не боятся застрять за границей. Рейн объясняет, что на данный момент работа ограничена и ничего нельзя сделать. "Я думаю, что то, что правительство предприняло сейчас, идет в правильном направлении. А то, что люди так массово хотят поехать в отпуск - так долго же были заперты", - рассуждает он и считает, что многие пользуются этой возможностью.

Некоторые не хотели называть Postimees свои имена. По словам одной пары, пожелавшей сохранить анонимность, с ответственным поведением проблем нет. "Лично я неоднократно путешествовал в течение года, и то, что пишут в газете, не соответствует действительности. Люди путешествуют, и если вы ведете себя ответственно, путешествовать - это нормально", - сказал мужчина. В поездке пара планирует удаленно работать и отдыхать.

Стоявший в очереди Нейнар отправлялся в недельное путешествие со своим другом. Они не строили планов, но хотят поиграть в гольф. Несмотря на планы, он заявил, что в целом это была плохая идея. "Скорее, я бы не рекомендовал путешествовать", - заявил он.