Сб, 20.03.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Фото ⟩ Коронавирус не помеха: жители Эстонии массово отправляются отдыхать в теплые края

Очередь в Таллиннском аэропорту. ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Несмотря на действующие внутри страны ограничения, границы по-прежнему открыты, и многие люди отправляются в теплые края, например, на Тенерифе. Государство попросило людей без острой необходимости не путешествовать, но никакие законы или ограничения это не запрещают, пишет Rus.Postimees.

Хотя во время первой волны коронавируса границы страны были закрыты, а в аэропорту царила пустота, в четверг и пятницу утром толпа там напоминала обычный курортный сезон. В пятницу, 19 марта, в шесть утра десятки людей стояли в очереди на регистрацию на рейс до Тенерифе.

Летящая с семьей Анна сказала, что они планируют задержаться за границей подольше. "Я думаю, что пока до конца апреля. Пока будет школа закрыта", - уточнила она. По ее словам, людям надоело находиться дома, и если есть возможность, они ее используют. "Мы не останемся на Тенерифе, мы поедем на другой остров, который намного меньше", - сказала она. Также Анна сообщила, что их семья не планирует участвовать в местных мероприятиях. Как и в случае с прошлогодними рисками, у них нет опасений остаться за рубежом. "Европейская комиссия заявила, что это незаконно. В прошлом году была паника, никто не знал, что происходит", - пояснила Анна.

Стоявшие в очереди Анника и Райво тоже едут на Тенерифе всей семьей и планируют недельный отпуск провести преимущественно в отеле. "Мне сейчас кажется, что там немного безопаснее, уровень заражения там ниже, чем в Эстонии", - сказала Анника. Райво добавил, что в местном продуктовом магазине больше шансов заразиться.

Юлле и Рейн планируют неделю отдохнуть на Тенерифе, почитать книги и попить кофе. Они не боятся застрять за границей. Рейн объясняет, что на данный момент работа ограничена и ничего нельзя сделать. "Я думаю, что то, что правительство предприняло сейчас, идет в правильном направлении. А то, что люди так массово хотят поехать в отпуск - так долго же были заперты", - рассуждает он и считает, что многие пользуются этой возможностью.

Некоторые не хотели называть Postimees свои имена. По словам одной пары, пожелавшей сохранить анонимность, с ответственным поведением проблем нет. "Лично я неоднократно путешествовал в течение года, и то, что пишут в газете, не соответствует действительности. Люди путешествуют, и если вы ведете себя ответственно, путешествовать - это нормально", - сказал мужчина. В поездке пара планирует удаленно работать и отдыхать.

Стоявший в очереди Нейнар отправлялся в недельное путешествие со своим другом. Они не строили планов, но хотят поиграть в гольф. Несмотря на планы, он заявил, что в целом это была плохая идея. "Скорее, я бы не рекомендовал путешествовать", - заявил он.

На Тенерифе нет ни мероприятий, ни торговли

По состоянию на среду на Тенерифе было 2247 активных случаев заражения коронавирусом. На острове установлен второй уровень опасности и ограничение на передвижение с 23:00 до 6:00. В общественных местах можно передвигаться в группе до четырех человек, а обязанность носить маски действует и на свежем воздухе. Однако ограничений на въезд и выезд с острова нет.

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