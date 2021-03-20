Covid-19: в Эстонии выявлено 1250 новых случаев, в Литве - 575

Эстония

За прошедшие сутки в Эстонии выявлено 1250 новых случаев Covid-19, скончались 11 инфицированных, сообщает Эстонский департамент здравоохранения.

За прошедшие сутки в Эстонии проведен 7031 анализ на Covid-19, доля положительных результатов составила 17,8%.

С начала пандемии в Эстонии Covid-19 выявлен у 94 028 человек, подтверждено выздоровление 47 965 инфицированных, скончались 780 человек.

В больницах лечение проходят 656 пациентов с Covid-19.

По данным департамента здравоохранения, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Эстонии на 20 марта составляет 1531,1 случая на 100 тыс. жителей.

С начала вакцинации в Эстонии прививки от Covid-19 получили 163 936 человек, 56 946 из которых уже получили и вторую дозу вакцины, завершив вакцинацию.

Литва

За прошедшие сутки в Литве выявлено 575 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек, сообщает статистический департамент.

За прошедшие сутки в Литве проведено 9338 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,6%.

С начала пандемии в Литве Covid-19 выявлен у 208 650 человек, подтверждено выздоровление 194 190 инфицированных, скончались 3464 человека.

В больницах находятся 786 пациентов с Covid-19, 81 из них находится в отделениях интенсивной терапии, 51 необходима искусственная вентиляция легких. В лечении 650 пациентов используются кислородные маски.

По данным статического департамента, 14-дневная кумулятивная заболеваемость "Covid-19" в Литве на 20 марта составляет 243,6 случая на 100 тыс. жителей.