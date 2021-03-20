Тренировка в центре Риги: любители спорта протестуют против введённых правительством ограничений

Сегодня, 20 марта, желающие заниматься спортом собираются в центре Риги, призывая соответствующие государственные учреждения совместно разработать механизмы поддержки спортивной отрасли.
Фото: Спортивная тренировка в центре Риги
17 марта Латвийский совет спортивных федераций в публичном заявлении, представляющем 90 спортивных федераций, призвал к возобновлению диалога и открытию спортивных мероприятий и соревнований в закрытых помещениях. Резолюция была принята на общем собрании членов LSFP, в котором приняли участие 90 представителей признанных спортивных федераций.
В тексте резолюции говорится: "В настоящее время спорт, в отличие от других секторов и отраслей, не участвует напрямую в диалоге с государственными органами ни о возможности возобновления работы в условиях пандемии, ни о потенциальном влиянии кризиса на сектор и механизмах поддержки для восстановления спортивной отрасли и дальнейшего развития. Учитывая, что спортивный сектор является не только большой, но и очень важной частью общества, мы призываем LSFP вступить в диалог с государственными органами в качестве одного из социальных партнёров в принятии важных решений. Мы можем не только перечислить требования, но и реализовать их".
Спортсмены и ассоциации считают, что необходимо разработать соответствующие отрасли механизмы поддержки для безопасных занятий спортом, оценивая потенциальное влияние кризиса на физическое и психическое здоровье людей и наличие спортивной инфраструктуры.
В социальных сетях также поделились приглашением поучаствовать в совместном спортивном мероприятии.
Тренер по фитнесу Паула Фреймане написала в Instagram: "Вместе с Латвийской ассоциацией здоровья и фитнеса, Майрисом Бриедисом и Мартином Дукурсом мы призываем правительство прислушаться и позволить работать спортивным клубам, центрам и тренерам в соответствии с требованиями эпидемиологической безопасности".
Видео: Обращение Майриса Бриедиса на латышском языке