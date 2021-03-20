Сб, 20.03.2021
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Эгил Левитс, президент Латвии

Тренировка в центре Риги: любители спорта протестуют против введённых правительством ограничений

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Днем 20 марта желающие заняться спортом собрались в центре Риги, чтобы обратить внимание правительства на введённые из-за Covid-19 ограничения в сфере спорта.

Сегодня, 20 марта, желающие заниматься спортом собираются в центре Риги, призывая соответствующие государственные учреждения совместно разработать механизмы поддержки спортивной отрасли.

Фото: Спортивная тренировка в центре Риги

17 марта Латвийский совет спортивных федераций в публичном заявлении, представляющем 90 спортивных федераций, призвал к возобновлению диалога и открытию спортивных мероприятий и соревнований в закрытых помещениях. Резолюция была принята на общем собрании членов LSFP, в котором приняли участие 90 представителей признанных спортивных федераций.

В тексте резолюции говорится: "В настоящее время спорт, в отличие от других секторов и отраслей, не участвует напрямую в диалоге с государственными органами ни о возможности возобновления работы в условиях пандемии, ни о потенциальном влиянии кризиса на сектор и механизмах поддержки для восстановления спортивной отрасли и дальнейшего развития. Учитывая, что спортивный сектор является не только большой, но и очень важной частью общества, мы призываем LSFP вступить в диалог с государственными органами в качестве одного из социальных партнёров в принятии важных решений. Мы можем не только перечислить требования, но и реализовать их".

Спортсмены и ассоциации считают, что необходимо разработать соответствующие отрасли механизмы поддержки для безопасных занятий спортом, оценивая потенциальное влияние кризиса на физическое и психическое здоровье людей и наличие спортивной инфраструктуры.

В социальных сетях также поделились приглашением поучаствовать в совместном спортивном мероприятии.

Тренер по фитнесу Паула Фреймане написала в Instagram: "Вместе с Латвийской ассоциацией здоровья и фитнеса, Майрисом Бриедисом и Мартином Дукурсом мы призываем правительство прислушаться и позволить работать спортивным клубам, центрам и тренерам в соответствии с требованиями эпидемиологической безопасности".

Видео: Обращение Майриса Бриедиса на латышском языке

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