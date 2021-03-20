Тренировка в центре Риги: любители спорта протестуют против введённых правительством ограничений

В тексте резолюции говорится: "В настоящее время спорт, в отличие от других секторов и отраслей, не участвует напрямую в диалоге с государственными органами ни о возможности возобновления работы в условиях пандемии, ни о потенциальном влиянии кризиса на сектор и механизмах поддержки для восстановления спортивной отрасли и дальнейшего развития. Учитывая, что спортивный сектор является не только большой, но и очень важной частью общества, мы призываем LSFP вступить в диалог с государственными органами в качестве одного из социальных партнёров в принятии важных решений. Мы можем не только перечислить требования, но и реализовать их".