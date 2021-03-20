Сб, 20.03.2021
Думаю, что у бюро вакцинации был определенный период для разогрева, и это была попытка улучшить ситуацию. Теперь, когда бюро интегрировано в систему здравоохранения, мы увидим результаты относительно скоро, после Пасхи. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

В центре Риги собрались противники ограничений Covid-19

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

В субботу, 20 марта, в нескольких местах в центре Риги собрались противники ограничений Covid-19 и другие активисты.

Прямые трансляции активистов на Facebook с аккаунта "Фронт народной власти" показывают, что в общей сложности несколько сотен человек собрались или продолжают собираться на площади у Памятника Свободы и на Эспланаде.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На Эспланаде люди занимаются спортом. Роберт Раймо, представитель общества "Фронт народной власти", принимает активное участие в прямой трансляции.

Пресс-секретарь Государственной полиции Гита Гжибовска сказала LETA, что полиция была проинформирована о том, что сегодня в разных местах Риги планировалось несанкционированные собрания.

Сотрудники правоохранительных органов готовы обеспечивать общественный порядок и безопасность до окончания мероприятий. На данный момент серьезных инцидентов выявлено не было.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Люди пытаются собраться или поучаствовать в определенных спортивных мероприятиях, но сотрудники правоохранительных органов напоминают об ограничениях на собрания и необходимости соблюдать дистанцию ​​в два метра, сообщила пресс-секретарь полиции.

"Полиция фиксирует происходящее с помощью технических средств и соответственно оценит, были ли нарушены эпидемиологические ограничения", - подчеркнула Гжибовска.

Галерея: В центре Риги собрались противники ограничений Covid-19

НАВЕРХ
Back